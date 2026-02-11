Deutsche Nationalmannschaft 2026 – UEFA Nations League Auslosung am 12. Februar um 18 Uhr

Die Auslosung zur UEFA Nations League 2026/2027 steht für die deutsche Nationalmannschaft vor der Tür. Am 12. Februar findet der 50.UEFA Gipfel in Brüssel statt. Um 18:00 Uhr werden die Gruppen für die nächste Auflage der UEFA Nations League gezogen. Mit Blick auf die WM-Vorbereitungen ist dies ein entscheidender Termin für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team. Die DFB-Auswahl wird im besten Topf gesetzt und trifft auf starke Gegner aus den anderen Töpfen.

Wichtiger Termin für die DFB-Elf

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft, doch ein weiterer wichtiger Termin steht an: Die Auslosung zur nächsten Ausgabe der UEFA Nations League. Laut UEFA findet diese am 12. Februar in Brüssel statt. Der Wettbewerb beginnt nach der WM im September und wird für die Spieler eine zusätzliche Herausforderung darstellen.

Gruppeneinteilung und Setzung

Nach dem aktuellen Stand wird die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger der letzten Nations League in Liga A mit renommierten Teams wie Spanien, Portugal und Frankreich im besten Topf gesetzt. Dies bedeutet, dass direkte Duelle mit diesen Topnationen ausgeschlossen sind. Aus den weiteren Töpfen wird Nagelsmann je einen Gegner zugelost, wobei in Topf 2 Mannschaften wie Dänemark und die Niederlande vertreten sind.

Liga A

Topf‑Einteilung für Liga A (jeweils vier Teams pro Topf):

Topf 1: Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland

Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien

Topf 3: Serbien, Belgien, England, Norwegen

Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland, Türkei

Einfluss auf zukünftige Turniere

Der sportliche Erfolg in der Nations League kann auch Auswirkungen auf die Qualifikation für die EM 2028 haben. Während sich die DFB-Elf im vergangenen Jahr durch die Teilnahme am Final Four eine leichtere Qualifikationsgruppe erspart hat, bleibt abzuwarten, inwiefern die UEFA die Nations League in die neuen Qualifikationssysteme integrieren wird. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Neue Spielterminierung

Die Gruppenspiele der Nations League werden in einem neuen Format ausgetragen. Die ersten vier Partien finden zwischen dem 24. September und 6. Oktober statt, was eine Änderung gegenüber den bisherigen zwei separaten Spielphasen darstellt. Die Gruppenphase endet mit einem Doppelspieltag Mitte November, und der Nations-League-Sieger wird im Frühsommer 2027 gekrönt.