Deutsche Nationalmannschaft – 1.Länderspiel 2026 gegen die Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft nimmt Kurs auf die Weltmeisterschaft 2026 – und beginnt den Countdown mit einem traditionsreichen Duell gegen die Schweiz im 1. 2026 Länderspiel. Am 27. März steht in Basel der erste von vier Härtetests an, mit dem der DFB den Feinschliff für das XXL-Turnier in Nordamerika einleitet. Das gegen die Elfenbeinküste geplante Testspiel im März ist damit hinfällig, Nagelsmann will nun gegen einen anderen Afrikaner spielen. Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Curaco, die Elfenbeinküste und Ecuador.

Auftakt gegen alten Rivalen

Deutschland gegen die Schweiz – das ist mehr als nur ein freundschaftliches Testspiel. 54 Mal standen sich beide Nationen bereits gegenüber, zuletzt bei der Heim-EM im Juni 2024. Damals rettete Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit ein 1:1 in Frankfurt. Jetzt steht die nächste Begegnung an, und Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet ein forderndes Spiel: „Die Schweiz ist ein großartiger Gegner und wird uns alles abverlangen.“ Auch mit Blick auf das Niveau der kommenden WM sei jede Partie nun doppelt wertvoll.

Datum 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) 27.März 2026 🇨🇭 Schweiz Schweiz Ende März Neuer Gegner wird gesucht Deutschland 30. Mai 26 🇫🇮 Finnland Deutschland 06.Juni 2026 🇺🇸 USA Chicago USA

Testspielserie vor Abflug in die USA

Das Duell mit der Schweiz ist der Auftakt einer Serie von vier Länderspielen, mit denen sich das DFB-Team auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Drei Tage nach dem Spiel in Basel folgt am 30. März ein weiteres Testspiel – der Gegner steht noch nicht fest. Eigentlich war ein Match gegen die Elfenbeinküste geplant, doch nach der Gruppenauslosung zur WM wurde diese Paarung aus dem Plan gestrichen. Laut Nagelsmann arbeitet der DFB bereits an Alternativen.

Letzte Spiele auf deutschem Boden

Bevor es über den Atlantik geht, verabschiedet sich das Team von den Fans: Am 31. Mai spielt die Mannschaft gegen Finnland in Mainz. Zwei Tage später hebt die DFB-Delegation in Frankfurt Richtung USA ab. Am 6. Juni steht in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Plan – ein echter Gradmesser wenige Tage vor Turnierbeginn.

WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in Houston gegen WM-Debütant Curacao ins Turnier. In der Gruppe E warten anschließend zwei namhafte Gegner: Am 20. Juni trifft das Team auf Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto, ehe am 25. Juni in East Rutherford das Gruppenspiel gegen Ecuador ansteht. Ein machbarer, aber nicht ungefährlicher Fahrplan für das Team von Nagelsmann, das mit Ambitionen in das Turnier geht.