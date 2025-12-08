Deutsche Nationalmannschaft – 1.Länderspiel 2026 gegen die Schweiz

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Die deutsche Nationalmannschaft nimmt Kurs auf die Weltmeisterschaft 2026 – und beginnt den Countdown mit einem traditionsreichen Duell gegen die Schweiz im 1. 2026 Länderspiel. Am 27. März steht in Basel der erste von vier Härtetests an, mit dem der DFB den Feinschliff für das XXL-Turnier in Nordamerika einleitet. Das gegen die Elfenbeinküste geplante Testspiel im März ist damit hinfällig, Nagelsmann will nun gegen einen anderen Afrikaner spielen. Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Curaco, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Auftakt gegen alten Rivalen
Deutschland gegen die Schweiz – das ist mehr als nur ein freundschaftliches Testspiel. 54 Mal standen sich beide Nationen bereits gegenüber, zuletzt bei der Heim-EM im Juni 2024. Damals rettete Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit ein 1:1 in Frankfurt. Jetzt steht die nächste Begegnung an, und Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet ein forderndes Spiel: „Die Schweiz ist ein großartiger Gegner und wird uns alles abverlangen.“ Auch mit Blick auf das Niveau der kommenden WM sei jede Partie nun doppelt wertvoll.
|Datum
|🇩🇪 Deutschland vs.
|Ort (voraussichtlich)
|27.März 2026
|🇨🇭 Schweiz
|Schweiz
|Ende März
|Neuer Gegner wird gesucht
|Deutschland
|30. Mai 26
|🇫🇮 Finnland
|Deutschland
|06.Juni 2026
|🇺🇸 USA
|Chicago USA
Testspielserie vor Abflug in die USA
Das Duell mit der Schweiz ist der Auftakt einer Serie von vier Länderspielen, mit denen sich das DFB-Team auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Drei Tage nach dem Spiel in Basel folgt am 30. März ein weiteres Testspiel – der Gegner steht noch nicht fest. Eigentlich war ein Match gegen die Elfenbeinküste geplant, doch nach der Gruppenauslosung zur WM wurde diese Paarung aus dem Plan gestrichen. Laut Nagelsmann arbeitet der DFB bereits an Alternativen.
Letzte Spiele auf deutschem Boden
Bevor es über den Atlantik geht, verabschiedet sich das Team von den Fans: Am 31. Mai spielt die Mannschaft gegen Finnland in Mainz. Zwei Tage später hebt die DFB-Delegation in Frankfurt Richtung USA ab. Am 6. Juni steht in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Plan – ein echter Gradmesser wenige Tage vor Turnierbeginn.
WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao
Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in Houston gegen WM-Debütant Curacao ins Turnier. In der Gruppe E warten anschließend zwei namhafte Gegner: Am 20. Juni trifft das Team auf Afrikameister Elfenbeinküste in Toronto, ehe am 25. Juni in East Rutherford das Gruppenspiel gegen Ecuador ansteht. Ein machbarer, aber nicht ungefährlicher Fahrplan für das Team von Nagelsmann, das mit Ambitionen in das Turnier geht.