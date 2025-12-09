Deutsche Nationalelf – Kicker.de User wählen DFB-Wunschkader – Welche Nationalspieler zur WM 2026 fahren

Über 37.000 kicker-User haben ihren DFB-Kader für die WM 2026 gewählt – mit einigen klaren Ansagen an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Während alteingesessene Stars wie Manuel Neuer eher außen vor bleiben, rücken Spieler wie Baumann, Mittelstädt, Karl und Undav in den Fokus. Vor allem das Trio aus Stuttgart sorgt für Gesprächsstoff.

Torwartfrage: Baumann unangefochten – Neuer nur Außenseiter

Die Wahl im Tor ist eindeutig ausgefallen: Oliver Baumann liegt mit 88 Prozent Nennungen klar vorn und wird damit nicht nur von Nagelsmann, sondern auch von den Fans als neue Nummer 1 gesehen. Dahinter folgen Marc-André ter Stegen (56 Prozent) und Noah Atubolu (54 Prozent). Überraschend stark: Auch Alexander Nübel kommt mit 50 Prozent auf beachtliche Unterstützung. Manuel Neuer hingegen erhält zwar 35 Prozent, doch ein echtes Comeback wünschen sich die wenigsten.

Das ist der Kicker.de User Wunschkader

TOR: Baumann, ter Stegen, Atubolu

ABWEHR: Schlotterbeck, Tah, Raum, Rüdiger, Anton, Mittelstädt, Baku, Thiaw

MITTELFELD: Wirtz, Kimmich, Musiala, Pavlovic, Gnabry, Adeyemi, Stiller, Karl, Goretzka, Nmecha, Sané

ANGRIFF: Woltemade, Undav, Havertz, Burkardt

Abwehr: Solide Achse plus Überraschung aus Stuttgart

In der Innenverteidigung setzen die Fans auf Schlotterbeck, Tah und den zuletzt verletzten Rüdiger. Waldemar Anton (70 Prozent) behauptet sich dabei knapp vor Malick Thiaw. Auf den Außenbahnen liegt David Raum weit vorn, doch mit Maximilian Mittelstädt drängt sich ein VfB-Profi überraschend zwischen die etablierten Kräfte. Ridle Baku bleibt knapp im Kader, während jüngere Spieler wie Brown und Collins klar das Nachsehen haben.

Mittelfeld: Karl überholt El Mala – Stiller meldet Ansprüche an

Das zentrale Mittelfeld ist gespickt mit bekannten Namen: Wirtz, Musiala, Kimmich, Pavlovic und Gnabry gehören zur Fan-Auswahl ebenso wie der wiedererstarkte Sané. Interessant: Angelo Stiller (71 Prozent) und Bayern-Youngster Lennart Karl (70 Prozent) sind trotz bisheriger Nichtnominierung fest eingeplant. Karl sticht dabei sowohl Assan Ouedraogo als auch Said El Mala deutlich aus – beide schaffen es mit jeweils nur 34 Prozent nicht in den Durchschnittskader.

Angriff: Woltemade und Undav klar vorn – Füllkrug abgeschlagen

Im Sturm ist Nick Woltemade der große Favorit – er wurde in über 97 Prozent der Kader berufen. Auch Deniz Undav erlebt ein echtes Fan-Comeback und wird in vier von fünf Aufstellungen berücksichtigt. Dahinter folgen Kai Havertz (72 Prozent) und Jonathan Burkardt (49 Prozent), während klassische Neuner wie Füllkrug (19 Prozent), Kleindienst (36 Prozent) oder Beier (24 Prozent) bei den Usern weniger überzeugen.