Deutsche in der Champions League: Wirtz, Woltemade & Flick haben Achtelfinale im Blick

Der FC Liverpool und Newcastle United feiern wichtige Erfolge in der Champions League, während es für den deutschen Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona etwas turbulenter zuging. Florian Wirtz und Nick Woltemade zeigen starke Leistungen, während die Katalanen gegen Slavia Prag ein spannendes Duell austragen. Liverpool rehabilitiert sich eindrucksvoll nach einer vorherigen Niederlage und steuert auf das Achtelfinale zu.

Liverpool dominiert Marseille

Der FC Liverpool hat im prestigeträchtigen Wettbewerb mit einem klaren 3:0 (1:0) gegen Olympique Marseille einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Rückkehrer Mohamed Salah und DFB-Spieler Florian Wirtz standen von Beginn an auf dem Platz. Ein Freistoßtor von Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1) brachte die Reds auf die Siegerstraße. Facundo Medina sorgte mit einem Eigentor (73.) für die Vorentscheidung, bevor Joker Cody Gakpo in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt setzte. Mit diesem Sieg kletterte Liverpool auf den vierten Platz der Gruppe und hat nun 15 Zähler auf dem Konto.

Newcastle mit sicherem Sieg gegen Eindhoven

Auch Newcastle United kann sich über einen wichtigen Erfolg freuen. Die Mannschaft von Trainer Eddie Howe setzte sich im Heimspiel gegen die PSV Eindhoven mit 3:0 (2:0) durch und hat damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in eigener Hand. Yoane Wissa (8.), Anthony Gordon (30.) und Harvey Barnes (65.) trafen für die Magpies. Nick Woltemade, der in dieser Saison noch immer auf sein erstes Tor wartet, wurde in der 72. Minute eingewechselt, während Malick Thiaw durchgehend in der Innenverteidigung spielte. Newcastle steht nun mit 13 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

FC Barcelona zittert gegen Slavia Prag

Für den FC Barcelona und Chefcoach Hansi Flick war das Spiel gegen Slavia Prag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Katalanen lagen zunächst durch ein frühes Tor von Vasil Kusej (10.) zurück und mussten sich dann von Fermín López (34./42.) überrumpeln lassen, der das Spiel sogar dreht. Robert Lewandowski sorgte kurz vor der Halbzeit für den Ausgleich durch ein Eigentor der Prager (44.). In der zweiten Hälfte konnte Barcelona durch Treffer von Dani Olmo (63.) und Lewandowski (71.) die Partie schließlich wieder in die richtige Richtung lenken. Der Sieg war für Flicks Team dringend notwendig, da sie zuvor in sechs Spielen bereits zweimal verloren hatten und nur ein Remis erzielen konnten.