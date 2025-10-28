Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen heute * Rückspiel heute live im ZDF

Nach dem knappen 1:0-Hinspielerfolg gegen Frankreich geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute Abend um den Einzug ins Finale der UEFA Women’s Nations League. Das Rückspiel im Stade Michel-d’Ornano in Caen (Norden Frankreichs) wird live im ZDF übertragen. Trotz zahlreicher Ausfälle will das DFB-Team den Vorsprung ins Ziel bringen.

Liveticker Frankreich gegen Deutschland ab 21:10 Uhr

Wo läuft das Rückspiel Deutschland gegen Frankreich live im TV und Stream?

Das ZDF zeigt das Spiel heute ab 21:10 Uhr live im Free-TV und online im Livestream. Bereits ab 20:45 Uhr startet die Vorberichterstattung. Moderator Sven Voss führt durch den Abend, an seiner Seite analysiert Fritzy Kromp, Trainerin der Werder-Frauen. Kommentatorin ist Claudia Neumann.

Wann spielt die Frauen Deutschland Nationalmannschaft 2025 wieder?

Die deutsche Frauen Fußball-Nationalmannschaft spielt im Oktober in der UEFA Nations League wieder.

UEFA Nations League Spielplan im Halbfinale

16:45 Deutschland Frauen 1 0 Frankreich Frauen 21:10 Frankreich Frauen - - Deutschland Frauen

Wo findet das Nations-League-Rückspiel der DFB-Frauen statt – und wer pfeift die Partie?

Austragungsort ist das Stade Michel-d’Ornano in Caen, Heimstätte des Ligue-2-Klubs SM Caen. Das Schiedsrichtergespann kommt aus Dänemark: Frida Klarlund übernimmt die Hauptleitung, assistiert von Fie Bruun und Katrine Stensholm. Nanna Andersen ist die Vierte Offizielle. Im VAR-Raum sitzen Sandi Putros (Dänemark) und Sian Massey-Ellis (England).

Wie ist die Bilanz der Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich in Pflichtspielen?

In 25 Begegnungen konnte Deutschland 14 Siege einfahren, Frankreich gewann sechs Spiele, fünf Duelle endeten remis. Das letzte Pflichtspiel war das dramatische EM-Halbfinale 2024, das die DFB-Frauen im Elfmeterschießen (6:5) gewannen. In der vorherigen Nations-League-Saison setzten sich allerdings die Französinnen im Halbfinale mit 2:1 durch.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Welche Spielerinnen stehen im aktuellen Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft?

Bundestrainer Christian Wück setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Kräften und Neulingen. Neu im Kader sind Laura Dick, Camilla Küver, Shekiera Martinez und Rafaela Borggräfe. Alara Şehitler rückte nach. Giulia Gwinn feiert nach langer Verletzung ihr Comeback, Nicole Anyomi und Bibiane Schulze Solano sind ebenfalls wieder dabei.

Welche Ausfälle muss die Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich verkraften?

Mehrere Stammspielerinnen fehlen verletzt oder krank: Lena Oberdorf (erneuter Kreuzbandriss), Linda Dallmann (krank), Ann-Katrin Berger, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak und Giovanna Hoffmann (alle verletzt). Der DFB-Kader wird dadurch stark gefordert – vor allem in der Defensive und im Mittelfeld.

Wer ist möglicher Finalgegner der DFB-Frauen in der UEFA Women’s Nations League?

Alles deutet auf Spanien als Finalgegner hin. Der amtierende Welt- und Nations-League-Sieger setzte sich im Hinspiel des zweiten Halbfinals mit 4:0 gegen Schweden durch. Das Rückspiel findet heute um 19:00 Uhr in Göteborg statt. Die Chancen auf ein Top-Duell Deutschland – Spanien stehen also gut.