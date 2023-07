Deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2023 – Wann spielt Deutschland? Alle Deutschland Spiele

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt bei der FIFA WM 2023 in Australien und Neuseeland drei Mal in der WM-Vorrunde, so wie jedes der 32 WM-Teilnehmer. Nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen ins WM-Achtelfinale ein. Deutschland ist nach den USA die zweiterfolgreichste Mannschaft in der Geschichte der Frauen-WM: Bei den bisherigen acht Teilnahmen erreichten sie fünfmal das Halbfinale, holten zweimal den Pokal und wurden einmal Vizeweltmeister, bei den anderen drei Teilnahmen erreichten sie die Runde der letzten Acht. Der letzte WM Titel gewann man 2007, also schon 16 Jahre her.

Gegen wen spielt Deutschland bei der WM 2023?

In der WM Gruppe H hat man Marokko, Kolumbien und Südkorea zugelost bekommen. Die Auslosung hätte nicht besser ausfallen können. Deutschland, Zweiter der aktuellen FIFA-Frauen-Rangliste, hat keine anderen starken Mannschaften und/oder europäische Gegner bekommen. Südkorea, der ranghöchste Gegner, ist laut FIFA die 17. Frauenfußballmannschaft der Welt. Auch Kolumbien (25.) und Marokko (72.) sind durchaus schlagbar. Es wäre eine große Überraschung, wenn sie die Gruppe H nicht gewinnen würden.

# WM-Teilnehmer Nation Punkte 2. ✅ 🇩🇪 Deutschland 2061 17. ✅ 🇰🇷 Südkorea 1840 25. ✅ 🇨🇴 Kolumbien 1702 72. ✅ 🇲🇦 Marokko 1334

Wann spielt Deutschland bei der Fußball WM 2023?

Die deutsche Frauen Nationalmannschaft spielt am 24.7. gegen Marokko, am 30.7. gegen Kolumbien und am 3.8. gegen Südkorea.

Das Aufwärmspiel der Deutschen geht gegen Marokko. Lange ist dort den Frauen Fußballspielen verboten, seit 2021 ist allerdings eine gute Entwicklung da, der König machte es zur Chefsache. 2022 wurde man Gastgeber des Africa-Cups der Frauen. Dort verlor man erst im Finale gegen Südafrika – automatisch qualifizierte man sich erstmalig für die WM-Endrunde. Alles andere als ein Sieg der Deutschen wäre eine Überraschung.

Die Nationalmannschaft von Kolumbien sollten man nicht unterschätzen, denn 2022 wurde man Zweiter bei der Südamerika-Meisterschaft, verlor im Finale gegen Brasilien. Nach 2011 und 2015 ist es die dritte WM-Qualifikation der Tricolore aus Kolumbien. Die Vorfreude auf die WM in Kolumbien ist groß, denn mit der 18jährigen Caicedo hat man ein großes Talent als Stürmerin mit der Rückennummer 11. Manko: Die Frauen-Liga spielt aus Kostengründen nur 4 Monate im Jahr und umfasst 17 Mannschaften.

Die Frauen Nationalmannschaft von Südkorea wird vom englischen Trainer Colin Bell trainiert. Bei der WM 2003, 2015 und 2019 war man auch schon dabei, dieses Mal sind die Erwartungen hoch, man erwartet Siege gegen Kolumbien und Marokko. Die Taegook Ladies, so der Spitzname, könnte im Achtelfinale auf Brasilien treffen – wie die Männer-Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar – dort schied man dann aus.

Wo spielt Deutschland bei der WM 2023?

Die FIFA-Unterkunft liegt etwa 100 km nördlich von Sydney, dem Austragungsort des zweiten Gruppenspiels gegen Kolumbien. Melbourne (Marokko) und Brisbane (Südkorea) sind nur kurze Inlandsflüge entfernt. Auch alle anderen vier möglichen Spiele würden in Australien ausgetragen werden. Für eine Weltmeisterschaft mit zwei Ländern ist dies ein sehr praktisches Programm.

Wer überträgt die WM-Spiele von Deutschland?

Die ARD und das ZDF teilen sich die drei WM-Spiele Deutschlands auf. Das 1.Spiel gegen Marokko am 24.7. zeigt das ZDF, gegen Kolumbien am 30.7. ist die ARD mit der TV-Übertragung dran und das Gruppenfinale gegen Südkorea zeigt am 3.August wieder das ZDF.

Wie qualifizierte sich Deutschland für die Fußball WM 2023?

Deutschland hat neun seiner zehn Qualifikationsspiele gewonnen und dabei 47 Tore geschossen und fünf kassiert. Im verlorenen Spiel gab es eine 2:3-Niederlage in Serbien. Seitdem hat die Mannschaft zwei Freundschaftsspiele im November letzten Jahres in den USA bestritten (das eine wurde mit 2:1 gewonnen, das andere mit demselben Ergebnis verloren), sowie Tests gegen Schweden (0:0 zu Hause), die Niederlande (1:0-Auswärtssieg) und Brasilien (1:2-Heimniederlage).

Das bemerkenswerteste Testspiel fand jedoch weniger als zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft statt, als man sich zu Hause gegen Sambia geschlagen geben musste. Die Mannschaft, die in der Weltrangliste auf Platz 77 steht – das ist die niedrigste Platzierung aller Mannschaften bei der Weltmeisterschaft – erzielte in der 102. Minute den Siegtreffer zum 3:2-Sieg. Ob dies eine Warnung für die Zukunft oder ein rechtzeitiger Weckruf ist, bleibt abzuwarten.