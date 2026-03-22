Deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Termine zu den März Länderspielen – Training, Pressekonferenzen & Spiele

Die Termine zu den März Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen fest: Im Rahmen der WM-Vorbereitung trifft die DFB-Auswahl in Basel auf die Schweiz und wenige Tage später in Stuttgart auf Ghana. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den DFB-Kader am Donnerstag, 19. März, um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt/Main bekanntgegeben. Die Mannschaft bereitet sich bei Partner adidas in Herzogenaurach vor und bietet Medien bei ausgewählten Einheiten Zugang zu Trainings und Pressekonferenzen. Nachfolgend finden Sie den vollständigen Ablauf mit Trainingszeiten, Pressegelegenheiten und Spielterminen.

Zeitplan: Trainings-, Presse- und Spieltermine im März

Die Woche beginnt mit Anreise und ohne Medienaktivitäten; das erste offizielle Training mit Medienzugang findet am Dienstag statt. Am Dienstag, 24. März, trainiert die Mannschaft um 11 Uhr – die Einheit ist für 15 Minuten für Medien offen – gefolgt von einer DFB-Pressekonferenz um 13 Uhr. Am Mittwoch, 25. März, steht ein geschlossenes Mannschaftstraining um 11 Uhr auf dem Plan, danach erneut eine Pressekonferenz um 13 Uhr.

Am Donnerstag, 26. März, absolviert das Team um 11 Uhr das Abschlusstraining (15 Minuten für Medien offen) und reist am Nachmittag nach Basel. Am Abend gibt es eine Abschlusspressekonferenz im Stadion. Das Länderspiel gegen die Schweiz findet am Freitag, 27. März, um 20:45 Uhr statt; im Anschluss sind Pressekonferenz und Mixed Zone vorgesehen.

Nach dem Spiel reist die Mannschaft am Samstag, 28. März, nach Stuttgart; an diesem Tag sind keine Medienaktivitäten geplant. Am Sonntag, 29. März, folgt am Nachmittag das Abschlusstraining im Stadion in Stuttgart (15 Minuten für Medien offen), unmittelbar danach die Abschlusspressekonferenz. Am Montag, 30. März, bestreitet die DFB-Elf um 20:45 Uhr das Länderspiel gegen Ghana; auch hier folgen nach Abpfiff Pressekonferenz und Mixed Zone, anschließend die Abreise.

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Vorbereitungsorte und Kaderbekanntgabe

Die deutsche Mannschaft nutzt für die Einheiten die Infrastruktur von Partner adidas in Herzogenaurach; die organisatorische Koordination erfolgt über den DFB-Campus in Frankfurt/Main. Bundestrainer Julian Nagelsmann stellte den vorläufigen Kader am 19. März auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus vor. Basel und Stuttgart dienen als Spielorte für die beiden Freundschaften im Rahmen der WM-Vorbereitung in den USA, Kanada und Mexiko.

Medienzugang: Trainingsöffnungen, Pressekonferenzen und Mixed Zone

Medienvertreter können bei mehreren Einheiten live dabei sein: die Trainings am Dienstag (11 Uhr), das Abschlusstraining am Donnerstag (11 Uhr) sowie das Abschlusstraining am Sonntag im Stadion sind jeweils für 15 Minuten geöffnet. Mittwochstraining bleibt geschlossen. Zu den Spieltagen sind wie üblich die Abschlusspressekonferenzen und die Mixed Zone nach Abpfiff vorgesehen. Das Kommunikations- und Presseprogramm umfasst zudem mehrere planmäßige Pressekonferenzen (Dienstag und Mittwoch jeweils 13 Uhr sowie weitere abschließende Termine vor den Spielen).