Deutsche Fußball Nationalmannschaft heute: „Es tut unbeschreiblich weh“

Der WM-Traum von Lennart Karl ist geplatzt. Der 18 Jahre alte Shootingstar des FC Bayern verpasst die WM nach einem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel, den er sich beim Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL zuzog. Für ihn rückte Assan Ouédraogo überraschend nach.

Tränen beim Abschied in Chicago

Im Teamhotel Waldorf Astoria in Chicago verabschiedeten sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und die gesamte Nationalmannschaft von Karl. Im Mannschaftskreis flossen dabei auch ein paar Tränen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf berichtete, der Offensivmann sei „extrem traurig“ gewesen. Kurz darauf trat Karl die schmerzhafte Heimreise an.

Schon vorher hatte der Münchner bei Instagram geschrieben: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen.“ Zudem erklärte er, er habe „alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt“.

Nagelsmann mit deutlichem Mitgefühl

Auch Nagelsmann litt mit seinem Jungprofi. „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny“, sagte der Bundestrainer und ergänzte: „Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.“ Dass Karl noch sehr jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei „nur ein kleiner Trost“. Den Aufsteiger der vergangenen Saison hätte man „sehr gerne im Team gehabt“.

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Ouédraogo springt für Karl ein

Gleichzeitig richtete Nagelsmann den Blick nach vorn und nominierte umgehend Assan Ouédraogo nach. Der Leipziger reist aus seinem Urlaub in Spanien direkt ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem. „Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen“, sagte der Bundestrainer.

Ouédraogo hatte sein bislang einziges Länderspiel im November gegen die Slowakei beim 6:0 absolviert und dabei auch ein Tor erzielt. Danach bremsten ihn zwei Knieverletzungen aus, ehe er Anfang April sein Comeback bei RB feierte. Nun ist der 20-Jährige nachträglich doch noch auf den WM-Zug aufgesprungen, zum Leidwesen von Lennart Karl.