+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fußball heute: Deutsche Frauen Nationalmannschaft gegen Norwegen vor der WM 2027 Qualifikation

von
🇧🇷 🇩🇪 🇳🇴 🇦🇹 🇸🇮

Die Nullnummer gegen Österreich ist abgehakt, nun soll die deutsche Frauen-Nationalmannschaft den ersten Matchball nutzen. Am Freitag gegen Norwegen kann sich das Team von Bundestrainer Christian Wück vorzeitig das Ticket für die Endrunde der FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien sichern. Mit einer Siegquote von 1.32 gehen die DFB-Frauen im vorletzten Qualifikationsspiel in Köln-Müngersdorf klar favorisiert ins Rennen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
Lea Schüller, Stürmerin der deutschen Frauennationalmannschaft, zeigt am 14. April 2026 im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ihre Emotionen beim WM-Qualifikationsspiel für die FIFA Frauen-WM 2027 gegen Österreich. (Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)
Lea Schüller, Stürmerin der deutschen Frauennationalmannschaft, zeigt am 14. April 2026 im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ihre Emotionen beim WM-Qualifikationsspiel für die FIFA Frauen-WM 2027 gegen Österreich. (Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Klarer Favorit vor dem Heimspiel

Die Partie steigt am Freitag, 05. Juni, um 20.35 Uhr. Für ein 4:0 wie im Hinspiel setzt bwin die Quote auf 14.00 an. Norwegen liegt in der Tabelle nur einen Punkt hinter Deutschland und könnte mit einem Auswärtserfolg selbst wieder ganz eng heranrücken.

Setzen sich die Skandinavierinnen gegen das deutsche Team durch, würde bwin bei 10 Euro Einsatz 67,50 Euro auszahlen. Ein Remis ist mit einer Quote von 4.75 versehen. Damit hätte Deutschland zumindest am Dienstag, 09. Juni, im Auswärtsspiel gegen Slowenien den zweiten Matchball sicher.

Deutschland Spielplan

DatumUhrzeitVorschau/Erg.🇩🇪 Deutschland vs.Ort (voraussichtlich)TV
03.03.202617:455:0🇸🇮 SlowenienDresdenARD
07.03.202618:000:4🇳🇴 NorwegenStavanger (NOR)ZDF
14.04.202618:155:1🇦🇹 ÖsterreichNürnbergZDF
18.04.202618:000:0🇦🇹 ÖsterreichRied (AT)Livestream Sportschau.de
05.06.2026tbaDE-NOR🇳🇴 Norwegenheim
09.06.2026tbaSLO-DE🇸🇮 Slowenienauswärts
WM-Qualifikation der Frauen
3.3.2026
- 18:45
Deutschland Frauen
5 0
Slowenien Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
7.3.2026
- 19:00
Norwegen Frauen
0 4
Deutschland Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
14.4.2026
- 18:15
Deutschland Frauen
5 1
Österreich Frauen
Max-Morlock-Stadion
WM-Qualifikation der Frauen
18.4.2026
- 18:00
Österreich Frauen
0 0
Deutschland Frauen
WM-Qualifikation der Frauen
5.6.2026
- 20:35
Deutschland Frauen
- -
Norwegen Frauen
Vorschau: Doppelchance : Deutschland Frauen oder Unentschieden
WM-Qualifikation der Frauen
9.6.2026
- 18:00
Slowenien Frauen
- -
Deutschland Frauen
Vorschau: Gewinner : Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
Deutschland Frauen
Deutschland Frauen
S S S U
>
4
3
1
0
14
1
13
10
2
Norwegen Frauen
Norwegen Frauen
S N S S
>
4
3
0
1
9
6
3
9
3
Slowenien Frauen
Slowenien Frauen
N S N N
>
4
1
0
3
3
13
-10
3
4
Österreich Frauen
Österreich Frauen
N N N U
>
4
0
1
3
1
7
-6
1

Quotenlage vor Deutschland gegen Norwegen

Für die Drei-Weg-Quoten zur WM-Qualifikation der Frauen am 05. Juni notiert bwin Deutschland bei 1.32, das Unentschieden bei 4.75 und Norwegen bei 6.75

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++