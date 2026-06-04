Fußball heute: Deutsche Frauen Nationalmannschaft gegen Norwegen vor der WM 2027 Qualifikation

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Die Nullnummer gegen Österreich ist abgehakt, nun soll die deutsche Frauen-Nationalmannschaft den ersten Matchball nutzen. Am Freitag gegen Norwegen kann sich das Team von Bundestrainer Christian Wück vorzeitig das Ticket für die Endrunde der FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien sichern. Mit einer Siegquote von 1.32 gehen die DFB-Frauen im vorletzten Qualifikationsspiel in Köln-Müngersdorf klar favorisiert ins Rennen.
Klarer Favorit vor dem Heimspiel
Die Partie steigt am Freitag, 05. Juni, um 20.35 Uhr. Für ein 4:0 wie im Hinspiel setzt bwin die Quote auf 14.00 an. Norwegen liegt in der Tabelle nur einen Punkt hinter Deutschland und könnte mit einem Auswärtserfolg selbst wieder ganz eng heranrücken.
Setzen sich die Skandinavierinnen gegen das deutsche Team durch, würde bwin bei 10 Euro Einsatz 67,50 Euro auszahlen. Ein Remis ist mit einer Quote von 4.75 versehen. Damit hätte Deutschland zumindest am Dienstag, 09. Juni, im Auswärtsspiel gegen Slowenien den zweiten Matchball sicher.
Deutschland Spielplan
|Datum
|Uhrzeit
|Vorschau/Erg.
|🇩🇪 Deutschland vs.
|Ort (voraussichtlich)
|TV
|03.03.2026
|17:45
|5:0
|🇸🇮 Slowenien
|Dresden
|ARD
|07.03.2026
|18:00
|0:4
|🇳🇴 Norwegen
|Stavanger (NOR)
|ZDF
|14.04.2026
|18:15
|5:1
|🇦🇹 Österreich
|Nürnberg
|ZDF
|18.04.2026
|18:00
|0:0
|🇦🇹 Österreich
|Ried (AT)
|Livestream Sportschau.de
|05.06.2026
|tba
|DE-NOR
|🇳🇴 Norwegen
|heim
|09.06.2026
|tba
|SLO-DE
|🇸🇮 Slowenien
|auswärts
Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland
Quotenlage vor Deutschland gegen Norwegen
Für die Drei-Weg-Quoten zur WM-Qualifikation der Frauen am 05. Juni notiert bwin Deutschland bei 1.32, das Unentschieden bei 4.75 und Norwegen bei 6.75