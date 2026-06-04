Fußball heute: Deutsche Frauen Nationalmannschaft gegen Norwegen vor der WM 2027 Qualifikation

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Die Nullnummer gegen Österreich ist abgehakt, nun soll die deutsche Frauen-Nationalmannschaft den ersten Matchball nutzen. Am Freitag gegen Norwegen kann sich das Team von Bundestrainer Christian Wück vorzeitig das Ticket für die Endrunde der FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien sichern. Mit einer Siegquote von 1.32 gehen die DFB-Frauen im vorletzten Qualifikationsspiel in Köln-Müngersdorf klar favorisiert ins Rennen.

Klarer Favorit vor dem Heimspiel

Die Partie steigt am Freitag, 05. Juni, um 20.35 Uhr. Für ein 4:0 wie im Hinspiel setzt bwin die Quote auf 14.00 an. Norwegen liegt in der Tabelle nur einen Punkt hinter Deutschland und könnte mit einem Auswärtserfolg selbst wieder ganz eng heranrücken.

Setzen sich die Skandinavierinnen gegen das deutsche Team durch, würde bwin bei 10 Euro Einsatz 67,50 Euro auszahlen. Ein Remis ist mit einer Quote von 4.75 versehen. Damit hätte Deutschland zumindest am Dienstag, 09. Juni, im Auswärtsspiel gegen Slowenien den zweiten Matchball sicher.

Deutschland Spielplan

Datum Uhrzeit Vorschau/Erg. 🇩🇪 Deutschland vs. Ort (voraussichtlich) TV 03.03.2026 17:45 5:0 🇸🇮 Slowenien Dresden ARD 07.03.2026 18:00 0:4 🇳🇴 Norwegen Stavanger (NOR) ZDF 14.04.2026 18:15 5:1 🇦🇹 Österreich Nürnberg ZDF 18.04.2026 18:00 0:0 🇦🇹 Österreich Ried (AT) Livestream Sportschau.de 05.06.2026 tba DE-NOR 🇳🇴 Norwegen heim 09.06.2026 tba SLO-DE 🇸🇮 Slowenien auswärts

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 0 Slowenien Frauen WM-Qualifikation der Frauen Norwegen Frauen 0 4 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen 5 1 Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen 0 0 Deutschland Frauen WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Norwegen Frauen WM-Qualifikation der Frauen Slowenien Frauen - - Deutschland Frauen

Tabelle der Gruppe 4 Liga A mit Deutschland

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S S U > 4 3 1 0 14 1 13 10 2 Norwegen Frauen S N S S > 4 3 0 1 9 6 3 9 3 Slowenien Frauen N S N N > 4 1 0 3 3 13 -10 3 4 Österreich Frauen N N N U > 4 0 1 3 1 7 -6 1

Quotenlage vor Deutschland gegen Norwegen

Für die Drei-Weg-Quoten zur WM-Qualifikation der Frauen am 05. Juni notiert bwin Deutschland bei 1.32, das Unentschieden bei 4.75 und Norwegen bei 6.75