Deutsche Frauen-Nationalmannschaft EM-Kader nominiert: Mischung aus Erfahrung und Neulingen für die Schweiz

Bundestrainer Christian Wück hat seinen 23-köpfigen Kader für die UEFA Women’s EURO 2025 in der Schweiz bekanntgegeben. Mit einer Kombination aus erfahrenen Stammkräften und aufstrebenden Talenten will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in diesem Sommer angreifen. Die Erwartungen sind hoch, der Optimismus groß.

Routine trifft auf Frische: Der EM-Kader im Überblick

Angeführt wird das deutsche Team von Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern München. Insgesamt stehen 20 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen im Aufgebot. Besonders auffällig: Die Mischung aus Routiniers und Turnierdebütantinnen.

Die erfahrensten Spielerinnen im Kader sind Sara Däbritz (Olympique Lyon) mit 108 Länderspielen, Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) mit 83 Einsätzen sowie Lea Schüller (FC Bayern München), die bereits 75 Mal das DFB-Trikot getragen hat. Elf Spielerinnen gehörten schon zum Aufgebot, das 2022 in England bis ins Finale vordrang. Gleichzeitig feiern sieben Akteurinnen ihr Turnierdebüt, darunter Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt), Franziska Kett (FC Bayern München) und Rebecca Knaak (Manchester City), die erst in diesem Jahr erstmals für Deutschland aufliefen.

Wück setzt auf ausgeglichenen Kader mit klarer Philosophie

Bundestrainer Christian Wück zeigte sich bei der Kaderbekanntgabe überzeugt: „Die letzten Spiele in der Nations League haben unser Selbstvertrauen noch einmal wachsen lassen, die EM gehen wir gestärkt und mit großem Optimismus an“, so Wück. Die Entscheidung für die Spielerinnen sei stets bewusst und mit Überzeugung getroffen worden.

Besonders wichtig sei ihm die Balance im Team. Wück betont die Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Wille und Überzeugung. „Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen“, gibt sich der Bundestrainer kämpferisch.

Auftakt gegen Polen: Die EM-Gruppe Deutschlands

Die deutsche Auswahl startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen ins Turnier. Danach warten zwei echte Prüfsteine: Am 8. Juli trifft das Team in Basel auf Dänemark, bevor am 12. Juli in Zürich das traditionsreiche Duell gegen Schweden ansteht. Keine leichte Gruppe – aber mit der richtigen Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit will Deutschland bestehen.

Zur Vorbereitung bezieht die Nationalmannschaft am 19. Juni ihr EM-Quartier im HomeGround von adidas in Herzogenaurach.

Der komplette Frauen EM Kader im Überblick

Tor:

Ann-Katrin Berger, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr:

Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Franziska Kett, Sophia Kleinherne, Rebecca Knaak, Sarai Linder, Janina Minge, Carlotta Wamser

Mittelfeld/Angriff:

Jule Brand, Klara Bühl, Selina Cerci, Sara Däbritz, Linda Dallmann, Laura Freigang, Giovanna Hoffmann, Sydney Lohmann, Sjoeke Nüsken, Lea Schüller, Elisa Senß, Cora Zicai

Auf Abruf:

Alara, Rafaela Borggräfe, Gia Corley, Laura Dick, Vanessa Diehm, Vivien Endemann, Lisanne Gräwe, Maria Luisa Grohs, Paulina Krumbiegel, Shekiera Martinez, Felicitas Rauch, Pia-Sophie Wolter