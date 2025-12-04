+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Deutsche Frauen-Nationalmannschaft: DFB-Torhüterin Berger vor Entscheidung- Macht sie bis zur WM 2027 weiter?

Die Personalie Ann-Katrin Berger ist eine der zentralen Fragen im deutschen Frauenfußball – nun gibt es ein klares Signal. Bundestrainer Christian Wück möchte die erfahrene Torhüterin weiter im DFB-Team sehen. Doch Berger selbst zögert noch – zumindest für ein paar Tage.

Die deutsche Torhüterin (Nr. 01) Ann-Katrin Berger während des Viertelfinalspiels der UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2025 zwischen Frankreich und Deutschland im Stadion Parc Saint-Jacques (St. Jakob-Park) in Basel, am 19. Juli 2025. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Bundestrainer Wück spricht sich klar für Berger aus

Nach dem mit Spannung erwarteten Gespräch zwischen Christian Wück, Torwarttrainer Michael Fuchs und Ann-Katrin Berger hat der DFB deutlich gemacht: Die Nationaltorhüterin soll weitermachen. Wück und sein Team sehen in Berger eine zentrale Stütze für die kommenden Jahre – auch im Hinblick auf die WM 2027 in Brasilien. „Das Trainerteam hat deutlich gemacht, dass es die Zusammenarbeit mit Ann-Katrin Berger gerne fortsetzen möchte“, so ein offizielles Statement des DFB.

Berger bittet um Bedenkzeit – keine finale Entscheidung

Ganz entschieden ist die Sache allerdings noch nicht. Denn Berger selbst hat sich nach dem Gespräch zusätzliche Bedenkzeit erbeten. Die Eindrücke aus dem Gespräch sowie das enttäuschende 0:3 im Nations-League-Finale gegen Spanien möchte sie erst einmal sacken lassen. Nach BILD-Informationen denkt die 35-Jährige zudem über die körperliche Belastung durch die langen Reisen nach – sie spielt für den Gotham FC in New York, was logistisch wie mental herausfordernd ist.

Rückendeckung vom DFB – aber Berger will final abstimmen

Obwohl Berger noch kein definitives „Ja“ gegeben hat, gehen alle Beteiligten davon aus, dass sie dem DFB-Team erhalten bleibt. Die Gespräche verliefen konstruktiv, man habe „Perspektiven und Gedanken ausgetauscht“. Berger selbst hatte nach dem Nations-League-Finale betont, wie stolz sie sei, Teil des Teams zu sein. Ihre Entscheidung wird sie nach Rücksprache mit ihrem persönlichen Umfeld treffen.

Zeichen stehen auf Verlängerung – Berger zielt auf WM 2027

Die Tendenz ist klar: Berger dürfte weitermachen. Als erfahrene Keeperin und Identifikationsfigur bringt sie Qualität und Stabilität – Eigenschaften, auf die Wück und der DFB setzen. Die Olympia- und EM-Heldin hat sich in der Vergangenheit mehrfach als Leistungsträgerin bewiesen. Sollte sie sich für ein „Weiter so“ entscheiden, wäre die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien das nächste große Ziel.

