Der neue Star im DFB Trikot: Alle lieben WM-Lautsprecher Undav

Deniz Undav hat sich bei der WM 2026 längst vom Edeljoker zur festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft entwickelt. Der Stürmer bringt nicht nur Tore und Vorlagen, sondern auch Stimmung, Sprache und Nähe zu den Fans mit ins Team. Genau das macht den 29-Jährigen zu einer der auffälligsten Figuren im DFB-Aufgebot.

Der Lautsprecher der WM-Reise

Dass Undav im Siegerflieger das Bordmikrofon übernahm, überraschte niemanden mehr. Der Angreifer ist zum DFB-Plaudertaschen-Typen geworden, der sich durch das Turnier quatscht und dabei die Sprache der Fans trifft. Bei seiner Ansprache nach dem Kantersieg gegen Curacao verzichtete er zwar auf seine üblichen Wörter wie „Bruda“ und „Alta“, wirkte aber fast schon zurückhaltend. Er sprach von seinem ersten WM-Einsatz als „unglaublich stolz“, betonte, dass dieses Team „noch einige Schritte zu gehen“ habe, und schloss mit den Worten: „Ich genieße jeden Moment“, „jeden Tag mit euch.“

Diese Art kommt an. Die Anhänger feiern Undav, die Mitspieler schätzen ihn, und inzwischen scheint sogar Julian Nagelsmann einen besseren Draht zu dem Eigengewächs des deutschen Profifußballs gefunden zu haben. Die Verstimmungen rund um das Länderspiel gegen Ghana im März mit dem 2:1-Sieg und die unglücklichen Aussagen des Bundestrainers sind ausgeräumt. Nach seiner Entschuldigung auf Anraten seiner Ehefrau Lena hat Nagelsmann offenbar gelernt, die besonderen Qualitäten des Stürmers gezielter einzusetzen.

Super-Joker mit Wirkung

Für das zweite Gruppenspiel am Samstag um 22.00 Uhr MESZ im ZDF und bei MagentaTV gegen die Elfenbeinküste bleibt Undav vorerst der Super-Joker. Schon gegen Curacao zahlte sich diese Rolle voll aus. Nach seiner Einwechslung bereitete er zwei Treffer vor und erzielte selbst ein Tor. Toni Kroos adelte seinen früheren Mitspieler in seiner TikTok-Show und sprach von einem „absoluten Lauf“. Der Weltmeister von Rio lobte vor allem Undavs „super guter Entscheidungsfindung in den letzten Aktionen“. Außerdem habe er den Kopf oben, verfüge über ein sehr, sehr gutes Spielverständnis und setze seinen Körper enorm clever ein. Damit gleiche er Defizite bei Tempo und Körpergröße mehr als aus. „Er ist ein unfassbar schlauer Spieler. Deswegen ist so einer immer wertvoll. Und wenn du ihn bringen kannst, sowieso nochmal.“

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Ein Typ, der die Fans mitnimmt

Undav füllt seine Rolle mit bemerkenswerter Demut aus. Als lustiger Camp-Guide, mit dem lockeren Spruch „Safe Arschbombe!“, mit seinen schwarzen Retro-Schuhen auf dem Mannschaftsfoto oder wenn er offen über seine Vorlieben für Energydrinks und Döner spricht, sorgt er für Nähe. Schon in der Jugend brachte er, wie sein damaliger Coach Jens Janßen dem NDR erzählte, zu jedem Training ein Tetrapack Eistee mit. Auf die klare Ansage „Hier gibt es Wasser!“ hörte der in Varel geborene Angreifer nicht und ging seinen eigenen Weg.

Dass er sich vom TSV Achim über Havelse, Meppen, Belgien und Brighton bis nach Stuttgart, in die Nationalmannschaft und nun zur WM vorgearbeitet hat, begeistert viele Anhänger. Für sie passt das Bild perfekt: Der Deniz ist einer von uns, so denken sie, also kann das jeder schaffen. Dazu kommt, dass er mit einem Tanz nach Toren seine kurdisch-jesidischen Wurzeln ehrt, wofür er von türkischen Nationalisten angefeindet wird. Auch beim DFB hinterlässt er Spuren, denn zusammen mit seinem Partner 11teamsports ging den Verantwortlichen bei der Beflockung der adidas-Trikots zeitweise der Buchstabe V aus, vor allem wegen Kai Havertz, Aleksandar Pavlovic und eben Undav.

Wie weit die Begeisterung noch trägt, bleibt offen. Klar ist nur: Am 19. Juli, also am Tag des WM-Finales, wird der Stürmer 30. Auf der Heimreise würde der Flugbegleiter Undav dem Team wohl nur allzu gern noch einmal eine Durchsage machen, diesmal mit dem Pokal als Geburtstagsgeschenk. Alta!