Der nächste Ballon d’Or Gewinner? Lizarazu „verzaubert“ von Michael Olise

Bixente Lizarazu traut Michael Olise den ganz großen Sprung zu. Der frühere französische Weltmeister sieht den Bayern-Profi sogar als Kandidaten für den Ballon d’Or und lobt vor allem dessen Auftritte auf höchstem Niveau in wichtigen Partien.

Lizarazu schwärmt von Olises Klasse

Der 56-Jährige erklärte der Bild-Zeitung, Olise spiele auf einem „unglaublichen hohen Level“ und habe das auch in großen Spielen wie gegen Real Madrid oder im Hinspiel gegen Paris gezeigt. Für Lizarazu spricht zudem, dass der Flügelstürmer in einem sehr erfolgreichen Team aufläuft, was bei der Wahl zum Ballon d’Or ebenfalls eine Rolle spiele.

Gleichzeitig machte der Ex-Münchner klar, dass für die ganz großen Auszeichnungen am Ende auch Titel zählen. „Am Ende musst du auch die ganz großen Titel gewinnen, um Weltfußballer werden zu können. Neben dem Abschneiden in der Champions League wird auch wichtig, wie es für ihn bei der WM mit Frankreich läuft.“

Bundesliga 2025/2026 30 22 8 2200′ 8 14 (0) 18 7.8 Champions League 2025-2026 12 11 1 991′ 3 5 (0) 8 7.5 DFB Pokal 2025/2026 5 5 433′ 2 (0) 1 7.3 Gesamt: 47 38 9 3624′ 11 0 0 21 (0) 27 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 47 - Per Game In Startaufstellung 38 0.8 Per Game Minuten 3624 77.1 Per Game Tore 21 0.4 Per Game Assists 27 0.6 Per Game

„Mein Lieblingsspieler weltweit“

Vor Bayerns Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN, nach dem 4:5 aus dem Hinspiel, legte Lizarazu mit seinem Lob noch einmal nach. „Er ist aktuell weltweit mein Lieblingsspieler“, sagte er über seinen Landsmann, der derzeit „auf einem unglaublichen Niveau“ spiele.

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Besonders beeindruckt sei er von Olises Technik und Kreativität. „Mich verzaubert es, wie technisch stark und kreativ er ist, er erfindet immer wieder eigene Spielzüge und ist dabei auch noch elegant.“

Selbstvertrauen und Geheimnis

Auch Olises Selbstvertrauen wertet Lizarazu als Stärke. Dazu komme seine „untypische Art“, sagte der frühere Bayern-Spieler. „Er spricht so gut wie nie, das macht ihn auch noch mysteriös.“