Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft – WM-Quali 2026: Deutschland startet im September gegen die Slowakei

Nach der enttäuschenden Niederlage im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich (0:2) richtet sich der Blick der deutschen Nationalmannschaft nach vorn. Im September beginnt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird. Der Auftakt erfolgt in Bratislava gegen die Slowakei – ein Gegner, der dem DFB-Team in den kommenden Monaten gleich zweimal begegnen wird.

Auftakt in Bratislava: Pflichtsieg zum Start?

Am 4. September trifft die deutsche Nationalmannschaft in Bratislava auf die Slowakei. Die Partie markiert den Startschuss in die Qualifikation und ist zugleich ein erster Belastungstest nach der Nations-League-Enttäuschung. Die Slowaken sind dabei kein übermächtiger Gegner, aber vor heimischer Kulisse durchaus unangenehm. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es darum, seine Mannschaft rasch wieder in die Spur zu bringen und mit einem souveränen Auftritt den Ton für die kommenden Spiele zu setzen.

WM Quali Spielplan von Deutschland

Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Luxemburg Weltmeisterschaften Quali Europa Nordirland - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Luxemburg - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Slowakei

Heimspiele gegen Nordirland und Luxemburg

Nur drei Tage später empfängt Deutschland in Köln Nordirland. Die Nordiren sind als kampfstarkes Team bekannt, allerdings fehlt es ihnen häufig an spielerischer Qualität. Hier wird von der DFB-Elf ein klarer Heimsieg erwartet. Im Oktober folgt das nächste Heimspiel – dann ist Luxemburg zu Gast in Sinsheim. Auch diese Partie gilt als Pflichtaufgabe, bei der vor allem das Offensivspiel im Fokus stehen dürfte.

Auswärtsspiele in Belfast und Luxemburg

Am 13. Oktober reist das Team nach Belfast, wo erneut Nordirland wartet. Spiele in Nordirland sind traditionell hitzig und von einer intensiven Atmosphäre geprägt – ein Stolperstein, den Deutschland nicht unterschätzen darf. Im November geht es schließlich nach Luxemburg. Auch wenn Luxemburg sich in den letzten Jahren fußballerisch verbessert hat, dürfte ein deutscher Sieg Pflicht sein.

Rückspiel gegen die Slowakei in Leipzig

Den Abschluss des Qualifikationsjahres bildet das Rückspiel gegen die Slowakei am 17. November in Leipzig. Diese Partie könnte bereits richtungsweisend für die Gruppenplatzierung sein. Ein weiterer Sieg gegen die Slowaken würde nicht nur die Tabellensituation festigen, sondern auch das Selbstvertrauen im Hinblick auf die WM weiter stärken.