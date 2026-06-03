1,98-Meter-Riese & ein 18-jähriges Bayern-Küken: Die irren Extreme in Nagelsmanns WM-Kader

Der deutsche WM Kader für die FIFA Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steht. Wir haben das 26-köpfige Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann einmal durch die statistische Brille betrachtet: vom Routinier bis zum Teenager, vom Riesen bis zum Wirbelwind und der Frage, welcher Klub die meisten Nationalspieler stellt.

Das Alter: Neuer führt eine erfahrene Achse an

Im Schnitt ist der DFB-Kader 28 Jahre alt, eine klassische Turniermischung aus Erfahrung und Talent. Der mit Abstand älteste Spieler ist Manuel Neuer, der bei Turnierstart 40 Jahre alt ist. Dahinter folgen mit Oliver Baumann (36) und Pascal Groß (35) zwei weitere Routiniers.

Das andere Ende der Skala ist eine echte Geschichte: Mit nur 18 Jahren ist Bayern-Juwel Lennart Karl das Küken im Aufgebot. Auch Aleksandar Pavlović (22) und Nathaniel Brown (23) gehören zur jungen Generation, die das DFB-Team in die Zukunft führen soll.

Der DFB-WM-Kader 2026 auf einen Blick

Spieler im Kader: 26

26 Durchschnittsalter: 28,0 Jahre

28,0 Jahre Durchschnittsgröße: 185,4 cm

185,4 cm Ältester Spieler: Manuel Neuer, 40 Jahre (FC Bayern)

Manuel Neuer, 40 Jahre (FC Bayern) Jüngster Spieler: Lennart Karl, 18 Jahre (FC Bayern)

Lennart Karl, 18 Jahre (FC Bayern) Größter Spieler: Nick Woltemade, 1,98 m (Newcastle United)

Nick Woltemade, 1,98 m (Newcastle United) Kleinster Spieler: Lennart Karl, 1,70 m

Lennart Karl, 1,70 m Meiste Spieler eines Klubs: FC Bayern München mit 7

FC Bayern München mit 7 Bundesliga-Profis: 19 von 26

19 von 26 Legionäre im Ausland: 7

Die Größe: Woltemade ragt heraus, Karl ist der Kleinste

Mit einer Durchschnittsgröße von 185,4 Zentimetern ist die Nationalmannschaft solide „gebaut“. Überragend, im wörtlichen Sinne, ist Stürmer Nick Woltemade mit 1,98 Metern. Auf den weiteren Plätzen folgen die Innenverteidiger Jonathan Tah (1,95 m) und Malick Thiaw (1,94 m).

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Der kleinste Spieler ist passenderweise auch der jüngste: Lennart Karl misst 1,70 Meter. Knapp darüber liegen die quirligen Offensivkräfte Florian Wirtz und Nathaniel Brown (je 1,76 m).

Die Vereine: Bayern stellt sieben Nationalspieler

Bei den Klubs gibt es einen klaren Spitzenreiter. Der FC Bayern München stellt mit sieben Spielern das größte Kontingent. Dahinter folgen Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart mit jeweils vier Profis. Newcastle United ist mit zwei deutschen Nationalspielern (Thiaw und Woltemade) vertreten.

Je einen Spieler stellen Real Madrid, der FC Arsenal, der FC Liverpool, Brighton & Hove Albion, Galatasaray, die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, der 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig.

Verein Nationalspieler FC Bayern München 7 Borussia Dortmund 4 VfB Stuttgart 4 Newcastle United 2 Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Brighton, Galatasaray, Hoffenheim, Frankfurt, Mainz 05, RB Leipzig je 1

Heimat gegen Ferne: 19 Bundesliga-Profis, 7 Legionäre

Der Großteil des Kaders verdient sein Geld in der Bundesliga: 19 der 26 Spieler stehen bei einem deutschen Klub unter Vertrag. Sieben Nationalspieler sind Legionäre im Ausland. Fünf davon spielen in der englischen Premier League (Kai Havertz bei Arsenal, Pascal Groß bei Brighton, Malick Thiaw und Nick Woltemade bei Newcastle sowie Florian Wirtz beim FC Liverpool), dazu kommen Antonio Rüdiger bei Real Madrid in Spanien und Leroy Sané bei Galatasaray in der Türkei.

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