Der beste WM 2026 Spielplan & Turnierbaum als PDF zum Ausdrucken & Selbst ausfüllen

Die FIFA hat den kompletten Turnierbaum für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika veröffentlicht und er zeigt: Erstmals in der WM-Geschichte kämpfen 48 Nationen um den Titel. Das macht den Weg zum Finale länger und unberechenbarer als je zuvor. Acht Mal spielen nun die beiden Finalisten, denn durch das neue WM 2026 Sechzehntelfinale gibt es eine k.o.Runde mehr als vorher. Umso wichtiger wird der WM Turnierbaum im WM Spielplan. Wir haben ihn!

WM 2026 Spielplan & Turnierbaum als PDF zum Ausdrucken & Selbst ausfüllen

So funktioniert das neue Format

Zwölf Gruppen mit je vier Teams – die ersten zwei jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten kommen weiter. Damit stehen 32 Teams in der K.o.-Runde. Neu und entscheidend: Es gibt jetzt ein Sechzehntelfinale als erste K.o.-Runde. Danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wer den Titel holt, bestreitet insgesamt sieben Spiele.

Deutschland in WM 2026 Gruppe E

Die DFB-Elf trifft in der Gruppenphase auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador – auf dem Papier eine lösbare Aufgabe. Als Gruppensieger wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppendritter aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Als Tabellenzweiter geht es gegen den Zweiten aus Gruppe I. Selbst als Gruppendritter wäre Deutschland nicht raus – die acht besten Dritten qualifizieren sich ebenfalls fürs Sechzehntelfinale.

Der deutsche Weg bis zum WM-Finale

Wer den Weg durch den Turnierbaum genau studiert, stellt fest: Deutschland und Brasilien befinden sich auf derselben Brackethälfte. Ein Duell der beiden Schwergewichte wäre bereits im Viertelfinale möglich – das macht die linke Seite des Tableaus zur wohl härtesten des gesamten Turniers. Argentinien dagegen ist auf der rechten Seite des Baums eingeteilt und könnte erst im Finale auf Deutschland treffen. Das Endspiel findet am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium in New York/New Jersey statt.