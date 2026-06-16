Nach Dembélés Appell: Mbappé führt Frankreich mit Doppelpack zum WM-2026-Auftaktsieg

Kylian Mbappé hat auf seine Kritiker die beste sportliche Antwort bei der WM 2026 gegeben. Nur wenige Tage nach seiner Ankündigung, künftig mehr gegen den Ball arbeiten zu wollen, führte Frankreichs Kapitän die Équipe Tricolore mit einem Doppelpack zum 3:1 gegen Senegal und schrieb dabei gleich mehrfach Geschichte. Weiter geht es für Frankreich am 22. Juni in WM Gruppe I gegen den Irak (23:00 Uhr MESZ, live in der ARD und bei MagentaTV).

Mbappé setzt ein Zeichen auf beiden Seiten des Spiels

Vor der Weltmeisterschaft hatte der 27-Jährige in einem Interview mit Le Parisien eingeräumt, er müsse „einen weiteren Schritt nach vorne machen“ und sich stärker an der Defensivarbeit beteiligen. Hinter dieser Selbstkritik standen offenbar interne Gespräche innerhalb der französischen Nationalmannschaft. Medienberichten zufolge soll vor allem Ousmane Dembélé seinen Teamkollegen dazu animiert haben, mehr Verantwortung beim kollektiven Pressing und im Rückwärtsgang zu übernehmen.

FIFA WM 2026: Mbappé trifft doppelt (3:1) und ist Frankreichs Rekordtorschütze

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Zum WM-Auftakt gegen Senegal stand dann zwar erneut Mbappés Offensivstärke im Fokus, doch der Angreifer präsentierte sich über weite Strecken deutlich mannschaftsdienlicher als in früheren Auftritten. Frankreich tat sich gegen mutige Senegalesen lange schwer und fand erst in der 66. Minute die Lösung. Dann brach Mbappé den Bann, ehe Bradley Barcola auf 2:0 erhöhte. Ibrahima Mbaye sorgte in der Nachspielzeit noch einmal für Spannung.

Doppelpack, Rekord und WM-Jagd

Die Antwort des Kapitäns ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mit einem spektakulären Treffer zum 3:1-Endstand machte Mbappé alle Restzweifel am französischen Auftaktsieg zunichte und krönte einen Abend mit historischem Gewicht.

Fußball heute Ergebnis: Wie spielt Frankreich gegen Senegal? 3:1 Sieg mit Rekordmann Mbappé

Durch seine Tore Nummer 57 und 58 im Nationaltrikot zog er zunächst mit Olivier Giroud gleich und überholte den bisherigen Rekordhalter anschließend. Gleichzeitig arbeitete sich Mbappé in der ewigen WM-Torschützenliste weiter nach vorne und kommt dem Rekord von Miroslav Klose immer näher.

Für Frankreich ist der gelungene Turnierstart auch ein Signal in der Debatte um die Rolle des Superstars innerhalb der Mannschaft. Dembélés Appell nach mehr Defensivarbeit und Mbappés öffentliche Selbstkritik wirkten jedenfalls nicht wie leere Worte. Die Bleus gewannen, Mbappé traf doppelt, und die Titelambitionen des Teams wurden direkt zum Beginn der Weltmeisterschaft unterstrichen.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Irak

Wann spielen Mbappé, Dembele und Co wieder?

Die Chance, den Einzug in die K.-o.-Runde frühzeitig vorzubereiten, bietet sich Frankreich bereits am 22. Juni. Dann treffen die Bleus in Philadelphia auf den Irak. Die Partie wird ab 23:00 Uhr (MESZ) live in der ARD und bei MagentaTV übertragen.