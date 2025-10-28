Fußballstar Del Piero leakt alle WM 2026 Adidas-Trikots – Instagram-Fail mit Folgen

Das war wohl nicht geplant: Alessandro Del Piero, italienische Fußballikone und Adidas-Markenbotschafter, hat auf Instagram ungewollt für einen handfesten Trikot-Leak gesorgt. In seiner Story postete der ehemalige Weltmeister ein Foto aus dem Backstagebereich eines Adidas-Events – mit fatalem Detail: Im Hintergrund waren sämtliche Adidas-Trikots für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 klar zu erkennen. Darunter auch das bereits zuvor geleakte Deutschland Trikot 2026.

Trikot-Enthüllung per Smartphone – der Screenshot ging viral

Nur wenige Minuten später war das Foto wieder gelöscht – doch da war der Fehler bereits nicht mehr rückgängig zu machen. In der Fußball-Community verbreiteten sich Screenshots des Bildes in Windeseile. Zu sehen: Eine komplette Kleiderstange mit aufgereihten Trikots verschiedener Nationen. Einige Designs sind noch nicht klar zuzuordnen, doch etliche Jerseys – darunter das deutsche, spanische und argentinische – sind eindeutig erkennbar.

Das Missgeschick befeuert nicht nur die Diskussionen um das Adidas-Design zur WM 2026, sondern bestätigt indirekt die bisherigen Leaks der Seite Footy Headlines, die schon seit Monaten regelmäßig neue Trikotdesigns veröffentlicht.

Deutschland Trikot 2026 taucht eindeutig im Leak auf

Besonders interessant: In der dritten Reihe des geleakten Fotos ist das Deutschland Trikot 2026 klar zu identifizieren. Es zeigt das bereits bekannte V-Muster in Schwarz-Rot-Gold, angelehnt an die legendären Trikots von 1990 und 2014. Auch das Auswärtstrikot in Marineblau mit mintfarbenen Details ist deutlich zu erkennen – ein stilistischer Bruch mit klassischen DFB-Designs.

Der Fauxpas von Del Piero dürfte damit als unfreiwillige Bestätigung der Adidas-Trikots für die WM 2026 gelten – noch bevor das Unternehmen offiziell ein einziges Shirt vorgestellt hat.

Adidas dürfte wenig erfreut sein

Ob es Konsequenzen für Del Piero gibt, ist bislang nicht bekannt. Sicher ist aber: Bei Adidas dürfte der Vorfall intern für Gesprächsstoff sorgen. Schließlich wurden damit sämtliche Trikotgeheimnisse der Marke für das wichtigste Turnier des Weltfußballs vorzeitig enthüllt – inklusive vertraulicher Designs, die eigentlich erst Wochen oder Monate später vorgestellt werden sollten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Für Fans hingegen ist es ein echter Volltreffer: Der Blick auf das komplette Adidas-Lineup der WM Trikots 2026 war selten so ungeschützt – und so eindeutig.