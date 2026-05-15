Davies Verletzung: FC Bayern im Disput mit Kanada – Wird er fit zur WM 2026?

Der FC Bayern setzt im Fall Alphonso Davies auf enge Abstimmung mit dem kanadischen Verband. Nach der neuerlichen Verletzung des 25-Jährigen ist die Sorge groß, denn die bevorstehende Heim-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada rückt immer näher.

Sportvorstand Max Eberl sprach am Freitag von einer schwierigen Lage und machte klar, dass beide Seiten gemeinsam nach der besten Lösung suchen wollen. „Die neuerliche Verletzung des 25-Jährigen so kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft sei „dramatisch genug. Wir alle zusammen wollen den besten Weg finden – für Fonsi, für Kanada, aber auch für den FC Bayern“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl am Freitag. Man werde „gemeinschaftlich alles tun, dass er vielleicht die Möglichkeit hat. Aber dazu muss er gesund werden.“

Verletzung kurz vor dem WM-Start

Davies hatte sich beim Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Die Münchner teilten anschließend mit, dass der Linksverteidiger damit mehrere Wochen ausfallen werde. Damit steht die Teilnahme an der WM vom 11. Juni bis 19. Juli mindestens auf der Kippe.

Für Gastgeber Kanada beginnt das Turnier bereits am 12. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina. In der Gruppenphase trifft die Auswahl außerdem auf Katar am 19. Juni und die Schweiz am 24. Juni.

Alte Wunden zwischen Bayern und Verband

Für Davies ist es in dieser Saison bereits die nächste bittere Zwangspause. Zuvor hatte er lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt, den er sich im Einsatz für die Nationalmannschaft zugezogen hatte. Nach seinem Comeback fiel der Nationalspieler immer wieder angeschlagen aus.

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Der neuerliche Austausch zwischen München und dem Canadian Soccer Association hat auch eine Vorgeschichte. Im März 2025 hatte sich Davies die Kreuzbandverletzung zugezogen, woraufhin zwischen den Bayern und dem kanadischen Verband ein heftiger Streit entbrannte. Die Münchner warfen den Kanadiern vor, den angeschlagenen Davies im sportlich bedeutungslosen Spiel um Platz drei der CONCACAF Nations League gegen die USA eingesetzt zu haben. Zudem hatten die Kanadier zunächst Entwarnung gegeben, ehe das volle Ausmaß der Blessur erst in München diagnostiziert wurde. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen drohte damals sogar mit juristischen Schritten.