Das unglaubliche Vermächtnis von Thomas Müller

Als die deutsche Legende Thomas Müller ankündigte, den FC Bayern München nach 25 Jahren zu verlassen, tauchten natürlich eine Reihe von Fragen auf. Wird er weiterhin in Deutschland spielen oder ins Ausland gehen? Würde er noch für die Trainingslager der Nationalmannschaft berücksichtigt werden? Und hätte es Auswirkungen auf sein Vermächtnis, wenn er in eine niedrigere Liga absteigen oder einige Jahre auf niedrigerem Niveau spielen würde?

In Anbetracht des Status, des Vermächtnisses und des Einflusses dieses Mannes war es an der Zeit, sich mit seiner Karriere zu befassen und sich Gedanken darüber zu machen, wie es mit ihm weitergehen könnte.

Einzigartige Leistungen Von Thomas Müller

Der Mann, der sein Debüt bei den Bayern unter dem legendären niederländischen Trainer Louis van Gaal gab, sollte später zu einem der meistdekorierten Spieler in der Geschichte des Fußballs werden. Seine Erfolge sprechen für sich:

Ein Rekord von 13 Bundesliga-Titeln

6 x DFB-Pokale

8 x DFL-Supercups

2 x UEFA Champions League

2 x UEFA Super Cup

2 x FIFA Club World Cups

Weltmeister 2014

Bei 751 Einsätzen für den FC Bayern und 248 Toren sowie 45 Toren in 131 Einsätzen für die Nationalmannschaft wird deutlich, warum er zu einer echten Fußballlegende wurde.

Weltmeisterschaft 2010: Ein bahnbrechendes Turnier

5 Tore, ein atemberaubender Lauf bis in die letzte Runde des Turniers und die Wiederauferstehung der Nationalmannschaft waren der Grund für seinen plötzlichen Durchbruch auf der Weltbühne. Die Bayern-Fans wussten bereits, dass er etwas Besonderes ist, aber das Wichtigste ist, dass er es auf der größten Bühne beweist, und das hat er mit Sicherheit getan.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Sein Stil war elegant, temporeich und einzigartig in dem Sinne, dass er vorne spielte, ohne wirklich eine traditionelle Nummer 9 oder eine der frei aufspielenden Nummern 10 zu sein. Seine Interpretation des Spielfelds und seine Fähigkeit, in Räume zu gehen, in denen er sich zwischen den Linien befand und schießen oder Pässe verteilen konnte, waren revolutionär.

Die Magie seines Spiels fügte sich nahtlos in die Gedanken und Bedürfnisse seiner Mannschaftskameraden ein. Er war in der Lage, die Art und Weise zu verändern, wie das Spiel gespielt wurde und wie er die Bedürfnisse seiner Mitspieler erfüllte. Es folgten Tore, Assists und wichtige defensive Aufgaben sowie ein intelligenter Ansatz für Pressing und Gegenpressing, der die Offensive zur ersten Verteidigungslinie machte.

Das Tripel 2013: Eine Saison der Perfektion

Mit dem Gewinn der Champions League und dem Sieg über alle Konkurrenten würde er seinen Platz in der Elite des europäischen Fußballs bestätigen und einmal mehr zeigen, dass er es auf der größten aller Bühnen schaffen kann. Mit drei Trophäen, seiner überragenden Form und einem konstanten Strom an Kreativität gewann er in einer Saison mehr Titel als viele andere Spieler in ihrem ganzen Leben. Eine Legende war im Entstehen begriffen, und wie die folgende Saison zeigen sollte, stand er erst am Anfang.

Sein Spiel entwickelte sich ständig weiter und erfand sich neu, um den wechselnden Herausforderungen der Bundesliga gerecht zu werden. Er fand auch immer wieder neue Wege, um seine Mitspieler in Richtung Tor zu schieben oder sich tiefer fallen zu lassen und sich in das Passspiel einzubringen. Er war ein denkender Spieler, der sich nie auf blitzschnelles Tempo oder unglaubliche Kraftausbrüche verlassen musste, um in die richtige Position auf dem Spielfeld zu gelangen. Er spielte Schach, während alle anderen in der anderen Mannschaft noch damit beschäftigt waren, Dame zu spielen.

Fußball-Weltmeisterschaft 2014: Ein krönender Moment

Was kann man noch sagen? Weitere 5 Tore, eine inspirierende Einstellung auf dem Spielfeld und ein ausgeprägter Sinn für Spaß und bissigen Humor außerhalb des Platzes. Thomas hat wie kein anderer im modernen Fußball auf der größten Bühne brilliert und gezeigt, was in ihm steckt. Der Gewinn des größten Titels im Fußball wäre für viele der Höhepunkt, aber es folgten eine Reihe von Bundesliga-Titeln und ein weiterer Triumph in der Champions League.

Wir könnten so weitermachen, aber es ist an der Zeit, in die Zukunft zu blicken und ein paar Vorhersagen darüber zu treffen, was einer der größten deutschen Spieler aller Zeiten als Nächstes tun könnte.

Eine Zukunft mit vielen Möglichkeiten

Müller ist ein Spieler, der auf dem Fußballplatz für seine Leistung und seine Übersicht bekannt ist, aber das ist vielleicht nicht sein Hauptaugenmerk, wenn er in die letzten Spielzeiten seiner Karriere eintritt. Mega-Geld-Deals aus der saudischen Profiliga und der MLS zeigen, dass man nicht auf Elite-Niveau spielen oder die Daumen drücken und auf Glück im Lotto oder in einem der besten Online Casinos hoffen muss, um weiterhin hohe Gehaltsschecks zu erhalten.

Wenn Müller einen hochkarätigen Vertrag an einem fußballerisch exotischen Ort wie New York, L.A. oder in den Wüsten Arabiens unterschreiben würde, könnte er seine Karriere verlängern und gleichzeitig mehr junge Spieler für seine einzigartige Art, das Spiel zu sehen und zu spielen, begeistern. Die Trainer werden ihn wahrscheinlich als Coach auf dem Spielfeld sehen, der neuen Spielern und erfahrenen Profis das Spiel auf seine bestimmte Art und Weise erklärt.

Vorausschauende Trainer sollten sich überlegen, was er in dieser Hinsicht zu bieten hat – und zwar nicht nur in Form von Toren und Assists.

Eine Sache noch…

Müller ist ein Spieler, der für seine spielerischen Neckereien, seine Späße und seinen trockenen Humor bekannt ist, den nicht viele mit deutschen Sportlern in Verbindung bringen. Seine Wortgewandtheit und seine Schlagfertigkeit könnten ihn zum perfekten Experten machen, so wie die Persönlichkeiten von Micah Richards, Günter Netzer und Roy Keane die Art und Weise verändert haben, was Fans über den Fußballsport zu hören bekommen.

Unabhängig davon, welche Richtung er als nächstes einschlägt, wird es faszinierend sein zu sehen, wie ein Spieler, der auf seine eigene Art spielt, den Rest seiner Karriere verbringt.