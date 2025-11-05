+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Das neue Spanien WM 2026 Trikot von Adidas – Wie sieht es aus? Yamal als Heilsbringer?

von

Spanien präsentiert seine WM-Trikots 2026: Rot wie immer – aber mutiger denn je

La Roja im frischen Look für die WM

Die nächste Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und Spanien zeigt sich im neuen Gewand. Adidas hat das offizielle WM-Trikot 2026 der Furia Roja geleakt – und das Design ist klar: Es bleibt klassisch, aber mit modernen Akzenten. Mit jungen Stars wie Pedri, Lamine Yamal und Marc Casado will Spanien in Nordamerika wieder angreifen. Und die WM-Trikots liefern schon vor dem ersten Anstoß eine klare Botschaft: La Roja ist bereit für den nächsten Titelkampf. Adidas hat nun beide WM-Trikots 2026 vorgestellt: Ein Heimtrikot in kräftigem Rot und ein Auswärtstrikot in edlem Creme mit feinen Details.

Heim-WM-Trikot: Kräftiges Rot trifft moderne Details

Das Heim-WM-Trikot 2026 bringt die Essenz Spaniens auf den Punkt. Der Korpus ist tiefrot, kräftig und präsent – dazu kommen marineblaue Ärmel, die optisch für Kontrast sorgen. Auf den Schultern verlaufen die ikonischen Adidas-Streifen in den Landesfarben Rot-Gelb-Rot.

Vertikale, gelbe Nadelstreifen und punktuelle Akzente runden das Trikot subtil ab. Auf der Rückseite des Kragens steht stolz „España“ – ein klares Zeichen für Identität. Dazu trägt die Fan-Version ein hitzeaufgebrachtes Wappen – hochwertig, schlicht, selbstbewusst.

Verkaufstart für das Heim-WM-Trikot ist der 9. November 2026 – wer sich früh eindecken will, sollte diesen Termin im Kalender markieren.

Qualifikation fast geschafft – Spanien auf Kurs

Sportlich läuft’s: In der WM-Qualifikationsgruppe E hat Spanien mit vier Siegen gegen die Türkei, Georgien und Bulgarien die besten Karten für die Endrunde. Die Mannschaft ist eingespielt, der Nachwuchs integriert – beste Voraussetzungen für eine starke WM 2026.

Das neue WM-Trikot spiegelt genau das wider: eine Mischung aus Tradition, Dynamik und dem Selbstverständnis, wieder ganz oben mitspielen zu wollen.

Auswärts-WM-Trikot: Dezente Eleganz in Creme

Ganz anders, aber nicht weniger stark: Das Auswärts-WM-Trikot 2026 kombiniert einen cremefarbenen Grundton mit bordeauxroten und goldenen Akzenten. Der Kragen und die Ärmelbündchen sind farblich abgesetzt, mit einem feinen Goldmuster versehen.

Ein geometrisches Muster zieht sich subtil über das gesamte Trikot – stilvoll und modern zugleich. Dazu kommt das klassische Adidas-Trefoil-Logo und die neue Climacool+ Technologie, die für maximalen Tragekomfort sorgt. Verkaufsstart ist März 2026.

Spanien 2026: Ready für die große Bühne

Die neuen WM-Trikots stehen sinnbildlich für eine neue Generation, die das Erbe weitertragen will. Pedri dirigiert im Mittelfeld, Lamine Yamal sorgt für Tempo auf den Flügeln, Marc Casado bringt Energie – und alle im gleichen, klaren Look.

La Roja ist zurück – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Design. Und mit diesem WM-Trikot ist Spanien bereit, ein neues Kapitel zu schreiben.

