Neues DFB Deutschland Trikot 2026 mit Beflockung & eigenem Namen – So sieht es aus!

DFB Deutschland Trikot Beflockung – Jetzt mit Spielernamen, Rückennummer & deiner Wunschpersonalisierung

Das neue DFB Deutschland Trikot 2026 ist optisch ein echtes Highlight: Klassisch weiß, dynamisches Rautenmuster in Schwarz-Rot-Gold, EQT-Kragen, adidas-Sticklogo und das DFB-Wappen auf der Brust sowie einer neuen Retro Schriftart. Egal ob in der Replica- oder Authentic-Version – dieses Trikot ist der Hingucker für Fans, Spieler und Sammler. Aber erst mit der richtigen Beflockung wird das Trikot individuell und unverwechselbar. Ob mit Spielernamen wie Musiala (10) oder deiner eigenen Nummer – adidas bietet die offizielle Veredelung für dein Deutschlandtrikot.

Rückkehr zum Retro-Look: Die neue Schriftart im Detail

Ein echter Hingucker bei der DFB Beflockung 2026 ist die neue, speziell designte Schriftart. Sie orientiert sich klar am Stil der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre – mit kantigen, blockartigen Buchstaben und Zahlen, die klar strukturiert und schnörkellos wirken.

Besonders auffällig: Eine dünne, mittig verlaufende Linie zieht sich durch jede Rückennummer und verleiht der Beschriftung eine fast schablonenhafte Optik. Das sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und hebt das DFB-Trikot deutlich von anderen adidas-Designs zur WM 2026 ab.

Ein modernes Retro-Statement, das nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Identität überzeugt.

Welche Spielernamen und Rückennummern sind beliebt?

Hier eine Übersicht der aktuell gefragtesten Spieler-Beflockungen für das DFB Trikot 2026:

Spieler Rückennummer Jamal Musiala 10 Florian Wirtz 17 Jonathan Tah 4 Leon Goretzka 8 Antonio Rüdiger 2 Robert Andrich 23 Leroy Sané 19

Natürlich kannst du dein Trikot auch mit anderen Spielern oder eigenem Namen & Nummer gestalten – alles ist möglich.

Auf welche Trikots kann ich die Beflockung machen lassen?

Die Beflockung ist möglich für alle:

DFB Heimtrikots 2026 (Replica & Authentic)

DFB Damen-Trikots 2026

DFB Kindertrikots 2026 (je nach Größe)

(je nach Größe) Langarm-Versionen (nur bei passenden Größen)

Wichtig: Bitte auf die passende Größe und Rückseite achten – bei kleineren Kindergrößen ist manchmal weniger Platz für lange Namen.

Ist ein personalisiertes Trikot ein gutes Geschenk?

Absolut! Ein DFB Trikot mit Beflockung ist ein ideales Geschenk – ob für Geburtstag, Weihnachten oder zur EM/Weltmeisterschaft. Besonders mit dem eigenen Namen oder der Nummer des Lieblingsspielers wird das Trikot zum echten Highlight unter dem Baum oder im Fanregal.

Wie läuft die Veredelung ab?

Nach der Bestellung wird dein Trikot in einem zertifizierten Verfahren mit Original-Beflockung versehen – exakt so, wie sie auch bei den Nationalspielern verwendet wird.

Hohe Haltbarkeit

Keine billigen Aufkleber – echte, lizenzierte Technik

Kurze Lieferzeit – je nach Shop meist innerhalb weniger Werktage

Was kostet die DFB Trikot Beflockung?

Die offizielle Beflockung kostet 22 € zusätzlich zum Trikotpreis. Für diesen Betrag bekommst du:

Die Original-Beflockung im DFB-Stil

Rückennummer + Name (z. B. „Wirtz 17“)

Auch eigener Name und Wunschnummer möglich

möglich Gedruckt in lizenzierter Qualität , wie auf den Spielertrikots

, wie auf den Spielertrikots Waschmaschinenfest und langlebig

Optional: Für +7 € gibt’s den DFB-Ärmeldruck zur WM-Qualifikation – ein Detail für echte Sammler und Fans.

DFB Deutschland Trikot mit Beflockung – So wird dein Trikot einzigartig

Ob du dich für Musiala 10, Sané 19 oder deinen eigenen Namen entscheidest: Mit einer offiziellen DFB Deutschland Trikot Beflockung machst du aus einem Fanartikel ein echtes Unikat.

Rückennummer ✔️

Spielername ✔️

️ Eigene Personalisierung ✔️

Perfekt als Geschenk ✔️

Jetzt ist die beste Zeit, dein Trikot individuell zu veredeln – stilecht, hochwertig und ganz nach deinem Geschmack.