Das neue DFB Awaytrikot 2026 – Welche Versionen gibt es? Wie sind die Preise?

Adidas und der Deutsche Fußball-Bund haben heute das neue DFB Awaytrikot 2026 vorgestellt – das DFB Auswärtstrikot in Blau feiert historische Referenzen und moderne Performance-Technologie. Die Farbgebung verbindet Anleihen aus den Quarter‑Zips von 1954 bis zu den blau‑weißen Trainings‑Tops der 60er bis 80er Jahre; aqua‑blaue Akzente verweisen auf die 90er. Erstmals wird die Mannschaft das Jersey am 27. März gegen die Schweiz in Basel tragen (20.45 Uhr, live bei RTL). Nationalspieler Florian Wirtz lobt das ungewohnte, aber gelungene Design und betont, dass das Trikot auch im Freizeitlook funktioniert.

DFB Awaytrikot 2026: Präsentation, Technik und Tragekomfort

Adidas präsentiert das neue Auswärtstrikot als Mischung aus Fußballtradition und moderner Materialtechnologie. Die Modelle setzen auf Climacool‑Technologien (bei manchen Varianten Climacool+) zur Feuchtigkeitsableitung und für ein kühles, trockenes Tragegefühl; die schlanke Passform und getapte Details sollen Bewegungsfreiheit und Performance auf dem Platz unterstützen. Gleichzeitig sollen Flaggenlabel, DFB‑Wappen und das kultige adidas‑Branding den offiziellen Look schaffen – auf Brusthöhe sitzen Trefoil und DFB‑Logo sichtbar nebeneinander.

Design: Farbpallette, Historie und das Trefoil‑Logo

Die Farbpalette des Awaytrikots greift unterschiedliche Epochen der DFB‑Geschichte auf: klassische blaue Quarter‑Zips von 1954, blau‑weiße Trainingstops der 60er bis 80er Jahre und aqua‑blaue Akzente im Stil der 90er. Markant ist die Rückkehr des Trefoil‑Logos, das die 90er‑Ästhetik neu interpretiert und erstmals seit langem wieder auf der Weltbühne des DFB präsent ist. Diese historische Verknüpfung prägt das Erscheinungsbild ebenso wie funktionale Details wie gerippte Abschlüsse und Flaggenlabel.

Welche Versionen des Awaytrikots gibt es?

Fantrikot (kurzärmelig)

Das Fantrikot bietet Climacool‑Materialtechnik, eine schmal geschnittene Silhouette mit geripptem Bund und komfortablem Tragegefühl für Stadion und Freizeit. DFB‑Wappen, Flaggenlabel und das kultige adidas‑Branding runden das Modell ab. Es richtet sich an Fans, die Stil und Funktion vereinen möchten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Langarm‑Variante

Die langärmlige Ausführung kombiniert Advanced‑Cooling‑Features mit einer Jacquard‑Konstruktion und V‑Ausschnitt für einen schlanken, sportlichen Look. Die schmale Passform folgt den Bewegungen auf dem Platz; 3‑Streifen‑Branding und Flaggenlabel sorgen für den offiziellen Auftritt unter Flutlicht wie auf der Tribüne.

Authentic (Spieler‑Modell)

Das Authentic‑Trikot ist für Athletinnen und Athleten gedacht und setzt auf Climacool+ zur optimierten Schweißableitung. Die schmale Passform und Materialwahl sollen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Performance bieten – das Modell entspricht dem, was die Profis auf dem Feld tragen.

Damen‑Version

Die Damen‑Variante nutzt eine Doppelstrick‑Konstruktion für einen weichen Griff und regulären Schnitt für Komfort. Climacool sorgt auch hier für Feuchtigkeitsmanagement, während Trefoil und DFB‑Logo Seite an Seite sitzen. Ein spezielles Label erinnert an die langjährige Partnerschaft zwischen adidas und dem DFB.

Damen Cropped

Das kürzer geschnittene Damen‑Cropped‑Modell kombiniert traditionelle Trikot‑Elemente mit zeitgemäßem Streetstyle. Climacool‑Technologie, Doppelstrick und eine reguläre Passform bieten Tragekomfort und Bewegungsfreiheit; aufgestickte Logos und Flaggenlabel setzen optische Akzente.

Kinder‑Version

Das Kindertrikot übernimmt das schlanke Design mit getapptem V‑Ausschnitt und Climacool‑Funktion, um jungen Fans Komfort und Performance zu bieten. Aufgesticktes adidas‑Logo, DFB‑Wappen und Flaggenlabel machen das Modell zum stolzen Nachwuchs‑Outfit für Training und Spieltag.

Kids Set mit Short

Das Set kombiniert Trikot, Shorts und Socken mit schnell trocknenden Materialien und regulärem Schnitt. Climacool sorgt für ein kühles und trockenes Tragegefühl; das Flaggenlabel und die 3‑Streifen markieren das vollständige Match‑Outfit für Youngsters.

Babykit / Minikit

Das Babykit bietet reguläre Passform, gerippten Rundhalsausschnitt und Druckknopfverschluss zum einfachen An‑ und Ausziehen; Climacool‑Material sorgt für Komfort bei kleinen Fans. Socken und ein Flaggen‑Schriftzug komplettieren das Minikit als erste Stadion‑Ausrüstung für die Jüngsten.

Personalisierung und Beflockung

Käufer können ihr Trikot personalisieren: Neben der offiziellen Beflockung mit Spieler‑Namen wie Wirtz, Musiala oder Woltemade bietet der Fanshop individuelle Namen und Nummern an. Damit richtet sich das Sortiment sowohl an Sammler als auch an Anhänger, die ihr Trikot individualisieren möchten.

Preise – Was kosten die neuen DFB Trikots in der Auswärts-Version?