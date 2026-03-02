Das neue DFB-Auswärtstrikot 2026: Fans warten gespannt auf die offizielle Enthüllung!

Das neue DFB-Auswärtstrikot 2026 sorgt bereits vor der offiziellen Enthüllung für Gesprächsstoff: Erste Leaks zeigen ein maritimes Design in tiefem Marineblau mit mintfarbenen Akzenten, Zickzack-Details und einem Anker-Muster auf der Vorderseite. Laut den veröffentlichten Bildern trägt das Shirt erneut das klassische Adidas-Trefoil neben dem DFB-Wappen. Die Premiere des Trikots ist für die Länderspiele im März 2026 geplant – damit wird es das letzte Auswärtstrikot von Adidas bei einer WM. Fans und Sammler warten gespannt auf die offizielle Vorstellung und den Verkaufsstart im März.

Design-Leak: So sieht das neue DFB-Auswärtstrikot 2026 aus

Neue Bilder, die zuerst von Footy Headlines verbreitet wurden, zeigen ein deutlich vom Gewohnten abweichendes Auswärtstrikot: Dominant ist ein tiefes Marineblau, ergänzt durch mintfarbene Akzente, ein auffälliges Zickzackmuster und weiße Logos. Über die Vorderseite zieht sich dem Leak zufolge ein feines Muster aus kleinen Ankern, das maritime Regionen Deutschlands visuell aufgreift. Das Gesamtdesign kombiniert moderne Akzente mit Retro-Anleihen – besonders auffällig ist die Rückkehr des Adidas-Trefoil-Logos, das neben dem traditionellen DFB-Wappen zu sehen sein soll.

Trikotpremiere: Wann die DFB-Elf das neue Auswärtstrikot 2026 trägt

Die DFB-Nationalmannschaft wird das neue Auswärtstrikot erstmals bei den Länderspielen im März 2026 tragen. Konkreter Anlass sind die Partien am 27. März 2026 gegen die Schweiz in Bern sowie vier Tage später in Stuttgart gegen Ghana. Adidas liefert damit kurz vor der WM in Nordamerika noch einmal das komplette Trikotpaket für die DFB-Elf; Bundestrainer Julian Nagelsmann kann das Design in Testspielen erstmals auf Spieltauglichkeit prüfen. Fans sollten die März-Termine im Blick behalten, wenn die Optik auf dem Feld offiziell zu sehen sein wird.

Retro-Kollektion und Verkaufsstart: Veröffentlichung im März 2026

Parallel zum Auswärtstrikot sind Leaks zur „Germany 2026 World Cup Retro Collection“ aufgetaucht, die das Trefoil-Logo und maritime Farbkombinationen aufgreift. Teile der Kollektion erschienen bereits kurzzeitig im Adidas-Onlineshop für Ecuador; die geplante Veröffentlichung ist für März 2026 angesetzt. Adidas-Angebote im offiziellen DFB-Fanshop werden voraussichtlich die zentralen Trikot-Modelle sowie begleitende Fanartikel enthalten. Für Sammler bleibt besonders das Trefoil-Design interessant, das als nostalgische Verneigung vor der Vereinsgeschichte interpretiert wird.

Bedeutung: Abschiedstrikot und Ausrüsterwechsel

Das Auswärtstrikot 2026 trägt besondere symbolische Last: Es markiert das voraussichtlich letzte Auswärtsjersey von Adidas bei einer WM, bevor der DFB ab 2027 mit Nike zusammenarbeitet. Diese historische Einordnung erklärt die betonte Retro-Ästhetik und die Wahl klassischer Markensymbole wie dem Trefoil. Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung nach dem wirtschaftlich erfolgreichen, zuvor präsentierten pinken Auswärtstrikot – Adidas versucht offenbar, Abschied und Tradition in einem Design zu verbinden. Ob das geleakte Modell identisch mit der endgültigen Version sein wird, bleibt bis zur offiziellen Enthüllung offen.