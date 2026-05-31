Das neue Deutschland Aufwärmtrikot zur WM 2026 ist da – DFB im Schwarz-Rot-Gold Kachel-Look

Bevor die Nationalmannschaft bei der WM 2026 ins weiße Heimtrikot schlüpft, zeigt sie sich beim Aufwärmen in einem echten Hingucker: Das neue DFB Aufwärmtrikot von adidas setzt auf ein kühnes geometrisches Muster in Schwarz, Rot und Gold. Das sogenannte Pre-Match-Shirt ist ab sofort im offiziellen DFB-Shop erhältlich, der Preis liegt bei 70,00 Euro.

Ein Statement schon vor dem Anpfiff

Das Pre-Match-Shirt ist längst mehr als ein simples Aufwärm-Shirt. Wenn die deutschen Nationalspieler vor dem Anpfiff aus dem Tunnel kommen und sich warmlaufen, tragen sie genau dieses Trikot, und es ist regelmäßig das erste Stück der WM-Kollektion, das in die Kameras gehalten wird. Für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hat adidas dafür ein besonders auffälliges Design entworfen.

Die Grundfarbe ist Schwarz, darüber legt sich ein kantiges, dreidimensional wirkendes Kachelmuster in den Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold. Zur Brustmitte hin laufen die Formen wie Pfeilspitzen zusammen und geben dem Shirt eine dynamische Optik. Das Design greift Elemente des Authentic-Heimtrikots 2026 auf und verbindet so die offizielle WM-Kollektion mit einem ganz eigenen, mutigen Auftritt.

Die Vorderseite mit DFB-Adler und vier Sternen. Copyright adidas

Adidas WM 2026 Aufwärmtrikot kaufen Original DFB Shop Die Rückseite trägt einen kleinen Deutschland-Schriftzug. Copyright adidas

Climacool-Technologie für den Komfort vor dem Spiel

Auch funktional ist das Aufwärmtrikot auf seinen Einsatzzweck zugeschnitten. Das Shirt nutzt die Climacool-Technologie von adidas, die Feuchtigkeit ableitet und für einen kühlen, trockenen Tragekomfort sorgt, genau das, was beim Warmlaufen unter der prallen WM-Sonne gefragt ist. Das feuchtigkeitsableitende Interlock-Material trocknet schnell und sorgt für eine ablenkungsfreie Performance.

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Die schmale Passform liegt eng am Körper an und erzeugt eine sportliche Silhouette. Auf der Rückseite würdigt ein kleiner Deutschland-Schriftzug den Fußballstolz, der DFB-Adler mit den vier Sternen prangt mittig auf der Brust. Gefertigt ist das kurzärmelige Shirt aus 100 Prozent recyceltem Polyester. Es ist ein offizielles Lizenzprodukt von adidas.

Detailansicht: schwarzer Rundhalskragen, adidas-Logo und das DFB-Wappen mit vier Sternen. Copyright adidas

Für Tribüne und Trainingsplatz: Das Aufwärmtrikot kaufen

Das DFB Aufwärmtrikot 2026 ist nicht nur etwas für den Trainingsplatz. Mit dem auffälligen Schwarz-Rot-Gold-Muster ist es ein echtes Fan-Piece für die Tribüne, den Stadionbesuch oder das Public Viewing. Wer die Elf von draußen anfeuert, zeigt damit Flagge, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.

Das Shirt ist in allen Größen auf Lager und für 70,00 Euro erhältlich. Passend dazu findest du alle weiteren Teile der DFB Trikot-Kollektion 2026 in unserer Übersicht.