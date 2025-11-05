Das neue Argentinien WM 2026 Trikot von Adidas – Wie sieht es aus? Messi als Titelverteidiger

Argentinien präsentiert seine WM-Trikots 2026: Klassiker im Heimspiel, Statement in Schwarz

Der Titelverteidiger ist bereit: Argentinien startet die Mission Titelverteidigung bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – und das in einem frischen, selbstbewussten Look. Die neuen WM-Trikots von Ausstatter Adidas sind jetzt geleakt worden – und zeigen eine klare Richtung: Tradition im Heimtrikot, künstlerische Freiheit beim Auswärtstrikot.

Mit Stars wie Lionel Messi (10), Alexis Mac Allister, Julián Álvarez und Lautaro Martínez greift die Albiceleste erneut nach dem Pokal – ausgestattet mit WM-Trikots, die sowohl sportlich als auch optisch ein Ausrufezeichen setzen.

Heim-WM-Trikot mit Geschichte

Das neue Heim-WM-Trikot 2026 bleibt dem traditionellen Look treu: weiße und himmelblaue Längsstreifen dominieren das Design. Neu ist der sogenannte Gradient-Effekt – jeder blaue Streifen zeigt einen Verlauf von hell nach dunkel.

Diese Gestaltung ist mehr als nur ein Designspiel: Sie ist eine Hommage an die drei Weltmeisterschaften von 1978, 1986 und 2022. Das WM-Trikot erzählt also visuell die Titelgeschichte des Landes.

Marineblaue Adidas-Streifen auf den Schultern, passende Ärmelbündchen sowie marinefarbene Rückennummern mit weißem Rand sorgen für ein stimmiges Gesamtbild. Und natürlich ist Rückennummer 10 gesetzt: Lionel Messi wird im neuen WM-Trikot erneut die Führungsrolle übernehmen – vielleicht zum letzten Mal bei einer Weltmeisterschaft.

Qualifikation souverän gemeistert

Mit 12 Siegen, 2 Remis und nur 4 Niederlagen beendete Argentinien die südamerikanische Qualifikation auf Platz 1. Die Mannschaft wirkt eingespielt, hungrig und stabil – genau die richtige Mischung für eine erfolgreiche Titelverteidigung.

Das neue WM-Trikot ist dabei mehr als nur ein Dress: Es ist das Symbol eines Favoriten, der erneut ganz oben stehen will.

Auswärts-WM-Trikot in Schwarz mit Stilbruch

Das neue Auswärts-WM-Trikot 2026 sorgt für Aufsehen: Argentinien tritt in einem fast komplett schwarzen Trikot auf – erstmals seit 2018. Weiße Logos, himmelblaue Details und ein auffälliges, künstlerisches Muster verleihen dem Shirt Charakter.

Highlight: Das ikonische Adidas Trefoil-Logo feiert hier sein Comeback auf einem regulären Nationaltrikot. Damit setzt das Auswärts-WM-Trikot bewusst auf Retro-Vibes mit modernem Twist.

Ein klarer Bruch mit der klassischen Identität – aber einer, der funktioniert. Der Verkaufsstart ist für März 2026 angesetzt.

Titelverteidiger mit Botschaft

Ob in den traditionellen Streifen des Heim-WM-Trikots oder im mutigen Schwarz des Auswärts-WM-Trikots – Argentinien zeigt, dass es sportlich und optisch zu den Favoriten zählt.

Die neuen WM-Trikots stehen für Kontinuität und Fortschritt zugleich. Und mit dem richtigen Spielplan – sowie Messi, Álvarez und Co. in Topform – ist eines sicher: Der Titelverteidiger will wieder ganz nach oben. Und diesmal im ganz neuen Style.