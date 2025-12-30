Das Fußball Jahr 2025 in Zahlen – Messi, Mbappé & Haaland feiern

Das Fußball Jahr 2025 in Zahlen bringt beeindruckende Rekorde und bemerkenswerte Leistungen. Kap Verde qualifiziert sich als zweitkleinstes Land für eine FIFA-Weltmeisterschaft, während Kylian Mbappé mit 59 Toren in einem Kalenderjahr für Real Madrid glänzt. Zudem sichert sich Mjällby nach 86 Jahren den schwedischen Meistertitel und Lionel Messi feiert mit 48 Torbeteiligungen in der MLS Rekorde. Spannung und Überraschungen prägen das Jahr im Weltfußball.

Kylian Mbappé bricht Torrekorde

Kylian Mbappé beendete das Jahr 2025 mit 59 Toren in 58 Einsätzen für Real Madrid und stellte damit den Vereinsrekord für die meisten Tore in einem Kalenderjahr ein, der zuvor von Cristiano Ronaldo gehalten wurde. Der Franzose erzielte drei Hattricks in der UEFA Champions League und setzte einen neuen Maßstab, indem er den schnellsten Hattrick in nur 6 Minuten und 42 Sekunden erzielte, nur übertroffen von Mohamed Salahs Hattrick.

La Liga 2025/2026 18 18 1578′ 2 18 (5) 4 7.9 Champions League 2025-2026 5 5 441′ 9 (3) 8.3 Gesamt: 23 23 0 2019′ 2 0 0 27 (8) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 23 - Per Game In Startaufstellung 23 1.0 Per Game Minuten 2019 87.8 Per Game Tore 27 1.2 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Kap Verde mit historischem WM-Ticket

Kap Verde hat sich mit rund 527.000 Einwohnern als zweitkleinstes Land für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert. Dies stellt einen neuen Rekord auf, übertroffen nur von Island, das 2018 mit 340.000 Einwohnern zur WM reiste. Auch Curaçao, Jordanien und Usbekistan dürfen erstmals an einer Endrunde teilnehmen, während Brasilien seinen Rekord aufrechterhält, bei jeder WM vertreten zu sein. Überraschend ist auch Haiti, das nach 52 Jahren wieder zur WM fährt.

Mjällby triumphiert nach 86 Jahren

Mjällby sicherte sich nach 86 Jahren den ersten schwedischen Meistertitel und schrieb damit Geschichte. Das Team, unter der Leitung von Anders Torstensson, setzte sich mit 75 Punkten durch und brach den bisherigen Rekord von Malmö und AIK, die jeweils 67 Zähler erreicht hatten. Hauptakteure wie Noel Törnqvist und Herman Johansson führten die Mannschaft zu diesem historischen Erfolg.

Messi und Haaland setzen Maßstäbe

Lionel Messi erzielte in der MLS 2025 in 28 Einsätzen 48 Torbeteiligungen und stellte mehrere Rekorde auf. Er war der erste Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen mehr als ein Tor erzielte. Er führte Inter Miami zum ersten MLS Cup-Sieg und wurde erneut zum MVP gewählt. Gleichzeitig feierte Erling Haaland sein 50. Tor für Norwegen in nur 46 Länderspielen, was ihn zum sechsten Spieler macht, der dieses Kunststück erreicht.

Danilo und Lizbeth Ovalle setzen neue Rekorde

Danilo wurde der erste Spieler, der sowohl die UEFA Champions League als auch die CONMEBOL Copa Libertadores zwei Mal gewinnen konnte. Lizbeth Ovalle wurde mit einer Ablösesumme von 1,29 Millionen Euro die teuerste Spielerin der Geschichte, während der Transfer von Alexander Isak nach Liverpool mit 144,5 Millionen Euro der drittteuerste bei den Männern war.