Das bringt das Sportjahr 2026: Olympia, WM – und bloß keine Langeweile

Das Sportjahr 2026 wird mit den Olympischen Winterspielen und der Fußball-WM zu einem wahren Highlight für Sportfans. Während die Athleten in Norditalien um Medaillen kämpfen, startet die deutsche Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann auf der „Route 26“ durch Nordamerika. Vom Handball bis hin zu Tennis und Radsport – der Kalender hält für alle Sportbegeisterten aufregende Ereignisse bereit.

Olympische Spiele und ihre Stars

Im Februar 2026 werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo eröffnet. Die deutschen Athleten setzen große Hoffnungen auf erfahrene Sportler wie Bob-Weltmeister Francesco Friedrich und Biathletin Franziska Preuß. Auch die Nachwuchstalente wie Abfahrerin Emma Aicher und Eisschnellläufer Finn Sonnekalb haben das Potenzial, in den Wettkämpfen Akzente zu setzen. Die Paralympics folgen direkt im Anschluss, vom 6. bis 15. März 2026, und versprechen ebenso spannende Wettkämpfe.

Handball-Europameisterschaft als Auftakt

Bereits vor den Olympischen Spielen wird die Handball-Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen. Deutschlands Handball-Männer zielen auf einen ähnlichen Erfolg wie die DHB-Frauen, die kürzlich WM-Silber holten. Das Finale findet am 1. Februar in Herning statt und könnte den ersten Höhepunkt des Sportjahres markieren, bevor das olympische Feuer entfacht wird.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Ein Mammut-Turnier

Der Sommer wird mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA zum Höhepunkt des Jahres. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat hohe Ziele: „Natürlich wollen wir Weltmeister werden“, äußerte er nach der Heim-EM 2024. In einer Gruppe mit Neuling Curacao, der Cote d’Ivoire und Ecuador wird es entscheidend sein, den Gruppensieg zu sichern, um im Achtelfinale nicht auf Frankreich zu treffen. Die Route 26 soll letztlich nach New Jersey führen, wo das Endspiel stattfinden wird.

Vielfältige Sportevents im Jahr 2026

Neben den großen Turnieren stehen auch zahlreiche andere Sportereignisse auf dem Programm. Tennisprofi Alexander Zverev wird bei den Australian Open, die vom 18. Januar bis 1. Februar stattfinden, seinen 40. Anlauf auf einen Grand-Slam-Titel wagen. Im Radsport startet die Tour de France am 4. Juli in Barcelona, wo Florian Lipowitz und der Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel um Podestplätze kämpfen werden. In der Formel 1 wird Lando Norris am 8. März in Melbourne als Weltmeister an den Start gehen, während Max Verstappen als Herausforderer in die Saison startet.