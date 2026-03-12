Dampfwalze Bodö/Glimt rollt weiter durch Europa & die Champions League: Der norwegische Außenseiter setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel mit 3:0 gegen Sporting Lissabon durch und verschafft sich eine exzellente Ausgangslage fürs Rückspiel. Im Aspmyra-Stadion nördlich des Polarkreises trafen Sondre Fet (Foulelfmeter), Ole Didrik Blomberg und Kasper Högh – unterstützt von Vorlagen des Ex-Frankfurters Jens Petter Hauge. Die „gelbe Dampfwalze“ zeigte Ausdauer, Zweikampfstärke und Treffsicherheit auf dem umstrittenen Kunstrasen. Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) kann Bodö/Glimt in Lissabon den Viertelfinal-Einzug perfekt machen.

3:0 gegen Sporting – Spielverlauf und Tore

Im Achtelfinal-Hinspiel im kleinen Aspmyra-Stadion brachte Sondre Fet Bodö/Glimt per Foulelfmeter in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Ole Didrik Blomberg (45.+1) und entschied damit das erste Kapitel des Spiels noch vor der Halbzeit. Kasper Högh setzte mit dem Treffer in der 71. Minute den Schlusspunkt zum klaren 3:0-Endstand. Die Tore entstanden aus einer Mischung von Zwinglichkeit im Strafraum und konsequenter Chancenverwertung, die Sporting kaum Antworten zuließ.

Kunstrasen, Taktik und körperliche Überlegenheit

Auf dem bei vielen Stars unbeliebten Kunstrasen präsentierte sich Bodö/Glimt ausdauernd und zweikampfstark. Trainerentscheidungen und die konditionelle Substanz ermöglichten hohe Laufbereitschaft und Pressing über weite Phasen, wodurch Sporting kaum ballbesitzbezogene Dominanz entwickeln konnte. Nationaltrainer Ståle Solbakken bemerkte, dass Sportings Offensivspieler zwar brandgefährlich seien, an diesem Abend jedoch zu Leichtgewichten wurden.

Erfolgsserie in der Champions League und historische Dimension

Das 3:0 ist der fünfte Sieg in Folge für Bodö/Glimt in der Königsklasse. Auf dem Weg ins Achtelfinale hatte der Klub bereits Manchester City (3:1) und Atlético Madrid (2:1) besiegt und im Play-off Vorjahresfinalist Inter Mailand eliminiert. Sollte Bodö/Glimt die hervorragende Ausgangslage ins Ziel bringen, würde erstmals seit Rosenborg Trondheim 1996/97 ein norwegischer Klub ins Viertelfinale der Champions League einziehen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Blick nach vorne: Rückspiel in Lissabon und mögliche Gegner

Am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) reist Bodö/Glimt zum Rückspiel nach Lissabon, um den Viertelfinal-Einzug zu perfektionieren. Verteidiger Jostein Gundersen warnte vor verfrühtem Jubel: „Wir wagen es heute noch nicht, zu jubeln. Wir sind erst auf halbem Weg.“ Sollte der Außenseiter bestehen, droht im Viertelfinale ein Treffen mit dem Sieger aus dem Duell Bayer Leverkusen gegen FC Arsenal – das Hinspiel dieser Begegnung endete 1:1.