Cristiano Ronaldo: Erst nach 1000 Toren ist Schluss

Cristiano Ronaldo bleibt seinem Ziel treu: Erst nach 1000 Toren will der portugiesische Superstar seine Karriere beenden. Bei den Globe Soccer Awards in Dubai äußerte der 40-Jährige seinen Wunsch, diese magische Marke zu erreichen. Mit aktuell 956 Toren und der Auszeichnung als „Bester Spieler des Nahen Ostens“ ist Ronaldo fest entschlossen, weitere Erfolge zu feiern und seine beeindruckende Torstatistik weiter auszubauen.

Ronaldo plant seine Zukunft im Fußball

Der Stürmer von Al-Nassr, der seit 2022 in Saudi-Arabien spielt, hat in 125 Einsätzen bereits 112 Tore erzielt. „Ich werde die 1000 Tore sicher erreichen, wenn ich verletzungsfrei bleibe“, betonte Ronaldo. Seine Leidenschaft für den Fußball bleibt ungebrochen, unabhängig davon, ob er in Europa oder im Nahen Osten spielt.

Vertrag bis über 42. Geburtstag hinaus

Ronaldo verlängerte seinen Vertrag mit Al-Nassr im vergangenen Sommer, wodurch er bis über seinen 42. Geburtstag hinaus an den Klub gebunden ist. Dies zeigt seinen unermüdlichen Willen, weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen. „Es spielt keine Rolle, wo ich spiele“, sagte der 40-Jährige und unterstrich damit seine Entschlossenheit, seine Karriere fortzusetzen.

Letzte WM im Blick

Im vergangenen Monat kündigte Ronaldo an, dass die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko seine letzte als Profi sein wird. Diese Ankündigung wirft einen Schatten auf seine nächsten Schritte im Fußball, da die Zeit drängt, um seine Torstatistik weiter zu verbessern und den Traum von 1000 Toren zu verwirklichen.