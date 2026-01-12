Clásico-Pleite & Trainerbeben: Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen

Nach der Niederlage im spanischen Supercup wurde Xabi Alonso als Chefcoach von Real Madrid entlassen. Der Klub gab die Trennung einen Tag nach der knappen 2:3-Pleite im Clásico gegen den FC Barcelona bekannt. Álvaro Arbeloa, ehemaliger Mitspieler Alonsos, übernimmt das Ruder bei den Königlichen. Die Entscheidung erfolgte in „gegenseitigem Einvernehmen“, und Alonso wird als Legende des Vereins gewürdigt.

Xabi Alonsos kurze Amtszeit bei Real Madrid

Xabi Alonso musste nach nur 232 Tagen als Trainer der Königlichen den Hut nehmen. Seine Amtszeit begann mit hohen Erwartungen, nachdem er im Sommer als Nachfolger von Carlo Ancelotti verpflichtet wurde. Der Wechsel zum Trainer der Madrilenen verlief jedoch nicht wie erhofft, und die Entlassung folgt auf eine Serie von enttäuschenden Ergebnissen, insbesondere die jüngste Niederlage im Supercup.

Die Reaktionen auf die Trennung

Die Nachricht von Alonsos Entlassung sorgte in Spanien für große Überraschung und Erschütterung. Die Sportzeitung AS bezeichnete das Ende seiner kurzen Ära als eine „Geschichte, die als Märchen begann und als Albtraum endete“. Laut Marca blieb der von Alonso versprochene „Rock’n’Roll“ aus, und dem Team fehlte es an der nötigen Energie und Elan, um die Fans zu begeistern.

Álvaro Arbeloa übernimmt das Traineramt

Mit Álvaro Arbeloa steht ein ehemaliger Spieler der Königlichen bereit, um das Traineramt zu übernehmen. Der 40-Jährige, der von 2009 bis 2016 für Real Madrid aktiv war, wird die Mannschaft nun in die nächsten Herausforderungen führen. Er hat bereits Erfahrung als Trainer in der Jugendakademie des Vereins und war seit Juni 2025 Chef der zweiten Mannschaft.

Die sportlichen Herausforderungen für Real Madrid

Real Madrid liegt derzeit in der La Liga vier Punkte hinter dem Rivalen FC Barcelona. In der Champions League hat der Rekordsieger vier von sechs Gruppenspielen gewonnen, jedoch gab es auch zwei Niederlagen, die das Team in eine kritische Lage brachten. Die Erwartungen an das Team sind hoch, und der Druck auf den neuen Übungsleiter Arbeloa ist enorm, insbesondere mit dem kommenden Achtelfinale der Copa del Rey gegen Albacete Balompié.