CL-Viertelfinal-Rückspiele Sportwetten & Quoten: FC Bayern macht Halbfinale gegen Real Madrid klar

Der FC Bayern steht laut bwin vor dem nächsten Schritt Richtung Halbfinale der UEFA Champions League. Nach dem 2:1 im Bernabéu gehen die Münchner am Mittwoch, 15. April, um 21:00 Uhr als klarer Favorit ins Rückspiel gegen Real Madrid; ein Weiterkommen des Rekordchampions wird mit 1.10 bewertet, während die Quote auf einen Münchner Sieg bei 1.61 liegt. Die Spanier reisen als Außenseiter nach Bayern: Für einen Real-Erfolg gibt es 4.50, für das Weiterkommen der Königlichen um Kylian Mbappé und den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger sogar 6.25.

Bayern vor dem Halbfinale, Real unter Druck

Die Ausgangslage spricht nach dem Auswärtssieg im Hinspiel deutlich für die Mannschaft aus der bayrischen Landeshauptstadt. Bayern würde mit einem erneuten Erfolg nicht nur den Einzug in die Runde der letzten vier perfekt machen, sondern laut Wettanbieter erstmals seit 2023/24 wieder ein UEFA-Champions-League-Halbfinale erreichen. Auf der Gegenseite bleibt Real Madrid trotz des knappen Rückstands unter Zugzwang: Ein Treffer zum Ausgleich reicht zwar, doch bwin stuft die Chancen der Spanier klar niedriger ein als jene der Münchner.

Barça mit Comeback-Hoffnung im Metropolitano

Auch beim zweiten großen Duell des Abends steht ein Team mit dem Rücken zur Wand. Der FC Barcelona hat das 0:2 gegen Atlético Madrid im Hinspiel noch nicht abgeschüttelt, glaubt laut bwin aber weiter an die Wende: Ein Sieg der Mannschaft von Hansi Flick ist mit 1.83 notiert. Gelingt den Katalanen im Estadio Metropolitano das viel zitierte Comeback und der Sprung ins Halbfinale gegen Atlético, zahlt bwin das 3.30-Fache aus. Für die „Rojiblancos“ erscheint der Einzug in die nächste Runde dagegen mit 1.28 deutlich wahrscheinlicher; ein Heimsieg ist mit 3.60, ein Remis mit 4.33 quotiert.

Sporting mit größter Auszahlung, Liverpool und PSG im Gleichgewicht

Die größten Gewinnchancen am Mittwoch verspricht aus Sicht des Buchmachers dennoch Sporting Lissabon. Die Portugiesen müssen nach dem knappen 0:1 bei Arsenal im Rückspiel in London mindestens einen Treffer aufholen, um „im Spiel zu bleiben“; ein Weiterkommen Sporting würde bei 10 Euro Einsatz 97,50 Euro bringen. Ein Auswärtssieg bei den „Gunners“ ist mit 6.25 versehen und würde bei 10 Euro Einsatz 62,50 Euro auszahlen. Arsenal steht beim Weiterkommen bei 1.05, Sporting bei 9.75.

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Spannend bleibt auch das Duell zwischen dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain. Nach dem 0:2 im Hinspiel hoffen die Engländer weiter auf ihre Außenseiterchance, und bwin taxiert die Kräfteverhältnisse im Rückspiel als ausgeglichen: Beide Teams sind mit einer Sieg-Quote von 2.50 geführt. Für ein Weiterkommen Liverpools gibt es 6.00 beziehungsweise 60 Euro bei 10 Euro Einsatz, während PSG mit 1.11 als klarer Favorit auf das Halbfinale gilt.