Champions League heute: So qualifiziert sich der FC Bayern gegen St. Gilloise fürs Achtelfinale!

Der FC Bayern München hat die Chance, sich bereits am heutigen Spieltag für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Im Duell gegen Union Saint-Gilloise in der Allianz Arena könnte der deutsche Rekordmeister einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Sechs Punkte hinter dem Tabellenführer Arsenal, der Inter Mailand besiegte, sind die Baller-Bayern gut aufgestellt, um die Top 8 zu erreichen. Doch welche Szenarien müssen eintreten, damit die Bayern den Einzug ins Achtelfinale schaffen? Fußball heute live – Wer zeigt FC Bayern vs. St. Gilloise im Free-TV/Stream?

Die Ausgangslage vor dem Duell gegen Saint-Gilloise

Am Mittwochabend um 21 Uhr (Live auf DAZN und im Liveticker bei BILD.de) trifft der FC Bayern auf den belgischen Klub Union Saint-Gilloise. Nach sechs Spielen in der Ligaphase stehen die Münchner mit fünf Siegen und 15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der direkte Verfolger hat jedoch nur einen geringen Abstand zu den Bayern, die durch die 1:3-Niederlage gegen Arsenal in der Saison nun auf der Suche nach Punkten sind, um sich einen Platz im Achtelfinale zu sichern. Übrigens bleibt die Südtribüne der FC Bayern wegen einer Strafe leer!

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 7 | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München U S S S S 2 : 0 3.14 xG 0.88 Endergebnis Union St. Gilloise N N N S N Harry Kane 52' Harry Kane 55' 1 Manuel Neuer 20 Tom Bischof 3 Min-jae Kim 4 Jonathan Tah 22 Raphaël Guerreiro 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane 37 K. Scherpen 26 R. Sykes 16 C. Burgess 5 Kevin Mac Allister 11 G. da Silva Carvalho 6 K. Van de Perre 8 Adem Zorgane 25 A. Khalaili 10 A. Ait El Hadj 30 R. Florucz 12 P. David Tore Tor Harry Kane Assist : Michael Olise) 52' Elfmetertor Harry Kane 55'

So können die Bayern ins Achtelfinale einziehen

Ein Sieg über die Belgier wäre der einfachste Weg für das Team von Coach Vincent Kompany, um sich für die Top 8 zu qualifizieren. Gewinnen die Bayern, sind sie einen Spieltag vor Schluss als Tabellenzweiter sicher im Achtelfinale. Dies wäre vor allem wichtig, da am Dienstag gleich drei Verfolger – Inter, PSG und Manchester City – verloren haben, was die Ausgangslage für die Münchner deutlich verbessert.

Was bedeutet ein Unentschieden für die Bayern?

Ein Unentschieden gegen Saint-Gilloise würde die Situation komplizierter machen. Mit nur einem Punkt wäre die Qualifikation für das Achtelfinale sehr wahrscheinlich nicht gesichert. Um sicher weiterzukommen, müssten Atlético Madrid und Liverpool ihre Spiele verlieren, während Chelsea, Newcastle und der FC Barcelona maximal ein Unentschieden erzielen dürften. Sollte einer der Verfolger auf 13 Punkte oder mehr kommen, müssten die Bayern am letzten Spieltag gegen PSV Eindhoven unbedingt gewinnen.

Die Bedeutung der Platzierung für die Bayern

Eine Top-Platzierung ist für die Bayern besonders wichtig, denn eine neue UEFA-Regel sieht vor, dass die beiden besten Teams der Ligaphase in der K.o.-Runde Heimrecht im Rückspiel haben. Dies würde den Bayern den Weg ins Finale am 30. Mai in Budapest erheblich erleichtern. Die derzeitige Form und eine positive Tordifferenz von +11 sprechen dafür, dass die Münchner in dieser Saison in Europa hervorragend aufgestellt sind.