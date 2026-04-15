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Champions League Turnierbaum & Termine – Wer spielt im Halbfinale? Gegner der Bayern?

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Das Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 steht fest. Nach dem Abschluss der Viertelfinals am Mittwoch sind die letzten vier Paarungen fixiert – mit Bayern München im Fokus gegen Paris. Und wir können feststellen, dass gleich vier Länder vertreten sind, das gab es schon lange nicht mehr: Die Bayern spielen die Franzosen von PSG Paris und Atletico aus Spanien muss gegen den FC Arsenal aus England antreten. Die beiden Halbfinale finden am 28./29. April sowie am 5./6. Mai statt – jeden Tag gibt es dann nur ein Spiel.

Der Turnierbaum der UEFA Champions League 2025/26 auf dem Weg nach Budapest: Im Halbfinale stehen sich PSG und FC Bayern München sowie Atlético Madrid und Arsenal gegenüber. Die Sieger spielen das Finale in Budapest.
Der Turnierbaum der UEFA Champions League 2025/26 auf dem Weg nach Budapest: Im Halbfinale stehen sich PSG und FC Bayern München sowie Atlético Madrid und Arsenal gegenüber. Die Sieger spielen das Finale in Budapest.

Die Halbfinalduelle im Überblick

Gespielt wird in Hin- und Rückspiel am 28./29. April sowie am 5./6. Mai. Den Auftakt machen am Dienstag, 28. April, Paris gegen Bayern München, ehe am Mittwoch, 29. April, Atlético de Madrid auf Arsenal trifft.

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Die Rückspiele folgen eine Woche später: Am Dienstag, 5. Mai, empfängt Arsenal Atlético de Madrid, am Mittwoch, 6. Mai, tritt Bayern München gegen Paris an. Alle Partien beginnen um 21:00 Uhr CET.

Finale in Budapest terminiert

Der Sieger der K.o.-Duelle spielt am Samstag, 30. Mai, im Endspiel um den Titel. Austragungsort ist die Puskás Aréna in Budapest, Anpfiff ist um 18:00 Uhr CET. Sollte der FC Bayern dann im Finale stehen, wird sich der deutsche Bundestrainer Gedanken machen müssen, denn es würde fünf bis sieben Nationalspieler in der Vorbereitung auf die kommende Fußball-WM im DFB Kader fehlen. Doch wird es ein schlechtes Omen sein – eher nicht!

Die Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 sind ausgelost: Paris Saint-Germain trifft auf den FC Bayern München, Atlético Madrid bekommt es mit dem FC Arsenal zu tun.
Die Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 sind ausgelost: Paris Saint-Germain trifft auf den FC Bayern München, Atlético Madrid bekommt es mit dem FC Arsenal zu tun.

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