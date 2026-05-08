Champions-League Torjäger Nr.1: Kane stellt historischen Ronaldo-Rekord ein

Das Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain traf Harry Kane sportlich wohl besonders hart. Dennoch setzte der Bayern-Stürmer beim 1:1 im Halbfinal-Rückspiel einen bemerkenswerten Meilenstein und stellte eine historische Bestmarke ein, die zuvor nur Cristiano Ronaldo erreicht hatte.

Mit seinem späten Treffer in der Nachspielzeit sorgte der Engländer dafür, dass er nun bereits im sechsten K.o.-Spiel der Königsklasse in Serie erfolgreich war. Auch wenn das Tor den Münchnern den Einzug ins Finale nicht mehr ermöglichte, unterstrich Kane damit einmal mehr seine außergewöhnliche Klasse auf Europas größter Bühne.

Serie mit Seltenheitswert

Für Kane selbst war diese Abfolge zuvor noch nie gelungen. Zugleich zählt sie zu den seltensten Leistungen in der Geschichte der Champions League: Der Bayern-Angreifer ist erst der zweite Spieler überhaupt, der in sechs aufeinanderfolgenden K.o.-Partien der Königsklasse jeweils mindestens einmal getroffen hat.

Vor ihm hatte nur Cristiano Ronaldo dieses Kunststück geschafft. Der Portugiese stellte diese eindrucksvolle Marke zwischen 2012 und 2013 im Trikot von Real Madrid auf.

Dass Kane nun in einer Statistik an der Seite des fünffachen Ballon-d’Or-Gewinners auftaucht, spricht für seine enorme Konstanz auf allerhöchstem internationalen Niveau. Besonders auffällig bleibt dabei seine Effizienz, denn oft braucht der 32-Jährige nur wenige klare Aktionen, um gefährlich zu werden. Genau das zeigte sich auch gegen PSG, als er seine späte Möglichkeit eiskalt nutzte.

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Champions League 2025-2026 13 12 1 1041′ 14 (4) 2 7.8 Bundesliga 2025/2026 29 23 6 2202′ 1 33 (10) 5 7.8 DFB Pokal 2025/2026 5 5 447′ 1 7 (2) 7.5 Gesamt: 47 40 7 3690′ 2 0 0 54 (16) 7 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 47 - Per Game In Startaufstellung 40 0.9 Per Game Minuten 3690 78.5 Per Game Tore 54 1.1 Per Game Assists 7 0.1 Per Game

Starke Zahlen für den FC Bayern

Ungeachtet des bitteren Halbfinal-Aus stehen Kanes persönliche Werte weiter auf beeindruckendem Niveau. Für den FC Bayern kommt er inzwischen auf 14 Treffer in 13 Champions-League-Spielen. Allein in seinen vergangenen fünf Einsätzen in der Königsklasse erzielte der Engländer sechs Tore.

In der laufenden Saison traf Kane in jedem seiner fünf K.o.-Spiele. Dazu kommt sein Tor aus der Vorsaison beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand. Wettbewerbsübergreifend steht der 32-Jährige inzwischen bei 55 Toren für den deutschen Rekordmeister.

Nach dem Schlusspfiff dürfte bei ihm trotzdem vor allem Enttäuschung überwogen haben. Nach dem spektakulären Viertelfinal-Erfolg gegen Real Madrid hatten sich die Münchner große Hoffnungen auf den Titelgewinn in der Champions League gemacht. Auch gegen PSG zeigte der FC Bayern Moral, arbeitete sich nach dem 2:5-Rückstand aus dem Hinspiel noch einmal heran und bewies über beide Duelle hinweg, dass die Mannschaft mit Europas Topteams absolut mithalten kann.

Für Kane bleibt damit die Gewissheit, erneut auf höchstem Niveau geliefert zu haben, während der große Traum vom Champions-League-Triumph mit dem FC Bayern vorerst weiter vertagt ist.