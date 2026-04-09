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Champions League Pleite: Flicks FC Barcelona unterliegt Atletico Madrid

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Hansi Flick und der FC Barcelona stehen nach einer schmerzhaften Heimniederlage in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Gegen Atletico Madrid setzte es im Viertelfinal-Hinspiel im eigenen Stadion ein 0:2 (0:1), sodass für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) eine deutliche Aufholjagd nötig ist, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Hansi Flick, Cheftrainer des FC Barcelona, gestikuliert in Richtung Diego Simeone, Trainer von Atlético de Madrid, während er mit Lamine Yamal interagiert. Das Bild entstand beim Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atlético de Madrid im Camp Nou am 8. April 2026 in Barcelona. Foto: David Ramos / Getty Images
Hansi Flick, Cheftrainer des FC Barcelona, gestikuliert in Richtung Diego Simeone, Trainer von Atlético de Madrid, während er mit Lamine Yamal interagiert. Das Bild entstand beim Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atlético de Madrid im Camp Nou am 8. April 2026 in Barcelona. Foto: David Ramos / Getty Images

Barcelona startet stark, verpasst aber die Führung

Champions League
8.4.2026
- 21:00
FC Barcelona
1.09
xG
0.45
0 2
Atlético Madrid
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 8.4.2026-21:00
FC Barcelona
U S S S S
0 : 2
1.09
xG
0.45
Endergebnis
Atlético Madrid
S S N N N
Julián Álvarez
45'
A. Sørloth
70'
| Schiedsrichter: I. Kovacs | Halbzeit: 0-1
13
Joan García
2
João Cancelo
18
Gerard Martín
5
Pau Cubarsí
23
Jules Koundé
8
Pedri
24
Eric García
14
Marcus Rashford
20
Dani Olmo
10
Lamine Yamal
9
Robert Lewandowski
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
17
D. Hancko
24
Robin Le Normand
16
Nahuel Molina
22
Ademola Lookman
6
Koke
14
Marcos Llorente
20
G. Simeone
19
Julián Álvarez
7
Antoine Griezmann
field field
Tore
45'
Tor
Julián Álvarez
70'
Tor
A. Sørloth (Assist: M. Ruggeri)

Die Katalanen bestimmten zunächst die Anfangsphase und kamen mehrfach gefährlich vor das Tor. Marcus Rashford und Superstar Lamine Yamal sorgten immer wieder für Unruhe in Atleticos Hintermannschaft. In der 18. Minute feierte Barcelona bereits die vermeintliche Führung, doch Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Wenig später scheiterte der Engländer an Atletico-Schlussmann Juan Musso (30.).

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Dann folgte der erste Rückschlag für die Gastgeber: Nach einem Pass von Julián Álvarez auf Giuliano Simeone brachte Pau Cubarsí den Angreifer als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Istvan Kovacs entschied zunächst auf Gelb, korrigierte sich aber nach dem Videobeweis und stellte den Innenverteidiger in der 44. Minute vom Platz.

Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atletico de Madrid am 8. April 2026 im Camp Nou in Barcelona. Eric Alonso / Getty Images
Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atletico de Madrid am 8. April 2026 im Camp Nou in Barcelona. Eric Alonso / Getty Images

Álvarez trifft traumhaft, Sörloth legt nach

Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze nutzte der argentinische Weltmeister Julián Álvarez kurz vor der Pause eiskalt aus und traf in der 45. Minute sehenswert zur Atletico-Führung. Barcelona stemmte sich nach dem Seitenwechsel in Unterzahl gegen die Niederlage und blieb zunächst sogar spielbestimmend. Marcus Rashford verpasste direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleich (50.), ehe Musso auch einen wuchtigen Freistoß des Engländers stark abwehrte (52.).

Auf der anderen Seite ließ Atletico die erste Chance im zweiten Durchgang zunächst noch durch Alexander Sörloth liegen, den früheren Leipziger. Der Norweger machte es später besser und erhöhte in der 70. Minute auf 2:0 für die Gäste.

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