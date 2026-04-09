Champions League Pleite: Flicks FC Barcelona unterliegt Atletico Madrid

Hansi Flick und der FC Barcelona stehen nach einer schmerzhaften Heimniederlage in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Gegen Atletico Madrid setzte es im Viertelfinal-Hinspiel im eigenen Stadion ein 0:2 (0:1), sodass für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) eine deutliche Aufholjagd nötig ist, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Barcelona startet stark, verpasst aber die Führung

Champions League FC Barcelona 1.09 xG 0.45 0 2 Atlético Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Barcelona U S S S S 0 : 2 1.09 xG 0.45 Endergebnis Atlético Madrid S S N N N Julián Álvarez 45' A. Sørloth 70' 13 Joan García 2 João Cancelo 18 Gerard Martín 5 Pau Cubarsí 23 Jules Koundé 8 Pedri 24 Eric García 14 Marcus Rashford 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 9 Robert Lewandowski 1 J. Musso 3 M. Ruggeri 17 D. Hancko 24 Robin Le Normand 16 Nahuel Molina 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann Tore 45' Tor Julián Álvarez 70' Tor A. Sørloth Assist: M. Ruggeri)

Die Katalanen bestimmten zunächst die Anfangsphase und kamen mehrfach gefährlich vor das Tor. Marcus Rashford und Superstar Lamine Yamal sorgten immer wieder für Unruhe in Atleticos Hintermannschaft. In der 18. Minute feierte Barcelona bereits die vermeintliche Führung, doch Rashford stand beim Zuspiel von Yamal im Abseits. Wenig später scheiterte der Engländer an Atletico-Schlussmann Juan Musso (30.).

Dann folgte der erste Rückschlag für die Gastgeber: Nach einem Pass von Julián Álvarez auf Giuliano Simeone brachte Pau Cubarsí den Angreifer als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Istvan Kovacs entschied zunächst auf Gelb, korrigierte sich aber nach dem Videobeweis und stellte den Innenverteidiger in der 44. Minute vom Platz.

Álvarez trifft traumhaft, Sörloth legt nach

Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze nutzte der argentinische Weltmeister Julián Álvarez kurz vor der Pause eiskalt aus und traf in der 45. Minute sehenswert zur Atletico-Führung. Barcelona stemmte sich nach dem Seitenwechsel in Unterzahl gegen die Niederlage und blieb zunächst sogar spielbestimmend. Marcus Rashford verpasste direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleich (50.), ehe Musso auch einen wuchtigen Freistoß des Engländers stark abwehrte (52.).

Auf der anderen Seite ließ Atletico die erste Chance im zweiten Durchgang zunächst noch durch Alexander Sörloth liegen, den früheren Leipziger. Der Norweger machte es später besser und erhöhte in der 70. Minute auf 2:0 für die Gäste.