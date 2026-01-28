Champions League heute Ergebnis: BVB muss in die Play-offs

Borussia Dortmund hat seine Erfolgsserie in der Champions League beendet und muss erneut den Umweg über die Play-offs gehen. Im letzten Gruppenspiel unterlag der BVB Inter Mailand mit 0:2 und verpasst damit das direkte Ticket für das Achtelfinale. Die Auslosung der Play-offs findet am Freitag in Nyon statt, während Dortmund die Ursachen für das missratene Abschneiden analysieren muss. Hier die Champions League Tabelle.

Schwache Vorstellung gegen Inter Mailand

Im Westfalenstadion ging Borussia Dortmund mit großen Erwartungen in das entscheidende Spiel gegen Inter Mailand. Die erste Halbzeit verlief jedoch enttäuschend, da der BVB kaum gefährliche Aktionen zeigen konnte. Während die Italiener durch Federico Dimarco (80.) und Andy Diouf (90.+4) die entscheidenden Tore erzielten, hatte Dortmund Schwierigkeiten, den Rhythmus zu finden und die gegnerische Defensive zu überwinden.

Personalsorgen belasten den BVB

Vor dem Spiel war der Kader des BVB durch Verletzungen und Erkrankungen stark dezimiert. Waldemar Anton fiel kurzfristig aus, während auch Niklas Süle, Marcel Sabitzer und Daniel Svensson nicht zur Verfügung standen. Dies zwang Trainer Niko Kovac dazu, Filippo Mané, einem 20-jährigen Italiener, sein Startelfdebüt in der Königsklasse zu geben. Der Druck auf die junge Mannschaft war enorm, und es fehlte oft an der nötigen Erfahrung auf dem Platz.

Entscheidende Fehler im Spielverlauf

Die Dortmunder hatten bereits früh die Chance, in Führung zu gehen, doch Serhou Guirassy rutschte freistehend weg und vergab eine klare Möglichkeit (11.). Auch im weiteren Verlauf blieb der BVB ineffektiv. Inter hingegen nutzte seine Chancen effektiv und zeigte sich in der Schlussphase konsequent. Der BVB konnte die defensive Stabilität nicht aufrechterhalten, was schließlich zur Niederlage führte und den Traum vom direkten Einzug ins Achtelfinale platzen ließ.

Ausblick auf die Play-offs

Nach dieser Niederlage steht Dortmund nun vor einer spannenden Auslosung für die Play-offs. Der BVB muss sich am Freitag in Nyon auf mögliche Gegner vorbereiten und gleichzeitig die lehrreiche Erfahrung aus der Gruppenphase verarbeiten. Das Team wird alles daran setzen, sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren und die Fans im Westfalenstadion erneut mit starken Leistungen zu begeistern.