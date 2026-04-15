Champions League heute – 4:3 (6:4) – Real-Legende Toni Kroos zum Rückspiel FC Bayern – Real Madrid

Am Mittwochabend um 21 Uhr steigt das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid. Ex-DFB-Star Toni Kroos, der mit beiden Klubs bereits die Königsklasse gewonnen hat, sieht für die „Königlichen“ klare Ansatzpunkte, um den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen.

Spielbericht: Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Kroos lobt Reals Plan – und Bayerns Antwort auf den Flügeln

Im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos (35) aufnimmt, hat der Weltmeister von 2014 die Partie vom vergangenen Dienstag ausführlich eingeordnet. Nach seiner Analyse seien „beide Taktiken ein Stück weit aufgegangen“. Real habe „vor allem auch viel das Zentrum geschlossen, was dann natürlich bedingt, dass du eher dann mal einen Ball auf außen zulässt.“ Genau dort habe Bayern jedoch seinen entscheidenden Vorteil gehabt.

Für Kroos war vor allem Michael Olise (24) der Spieler, der das Spiel auf linksrelevanter Seite immer wieder aufbrach. Der Franzose traf dort auf die noch unerfahrenen Real-Profis Arda Güler (21) und Álvaro Carreras (23), die ihn mehrfach nicht in den Griff bekamen. Olise bereitete zudem das zwischenzeitliche 2:0 für die Münchner vor. Kroos brachte es auf den Punkt: „Und da haben sie (die Bayern, d. Red.) dann einfach dieses Pfund Olise gehabt. (…) Das war offensichtlich, dass es da ein Mismatch gab von Minute eins bis Minute 90“.

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„Olise da einigermaßen gebändigt bekommen“

Der frühere Mittelfeldstratege zieht daraus eine klare Konsequenz für das Rückspiel. „Ich glaube, dass man da aus Real-Sicht irgendwie schauen muss, dass man Olise da einigermaßen gebändigt bekommt“, sagte Kroos und schlug vor, den Offensivmann im Idealfall zu doppeln. Gleichzeitig stellte er fest, dass Bayern immer wieder genau diese Lösung über den Flügel gefunden habe und Olise im Eins-gegen-eins an diesem Abend schlicht nicht zu verteidigen gewesen sei.

Ob Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) bis Mittwochabend noch das passende Gegengift gegen Michael Olise findet oder Bayern im eigenen Stadion zum vierzehnten Mal ins Halbfinale der Champions League einzieht, entscheidet sich am Mittwochabend in München.

Liveticker heute FC Bayern gegen Real Madrid 4:3 (6:4)

22:55 Uhr Bayern im Halbfinale! Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.



22:49 Uhr 3:3! Luiz Diaz mit dem 3:3 kurz vor Ende – Steht Bayern nun im Halbfinale?



22:39 Uhr Noch 12 Minuten zu spielen! Es wird hitzig hier, noch 12 Minuten zu spielen! Rüdiger muss aufpassen nach einer Gelben Karte, dass er nicht vom Platz fliegt. Vincent Kompany hat auch schon eine Gelbe kassiert. Ansonsten sind alle gelb verwarnten, die im Halbfinale fehlen würden, bisher verschont geblieben.



21:59 Uhr Halbzeit - es steht 4:4 nach 2 Spielen Hier ist noch nichts entschieden! Und bevor es nicht abgepfiffen wird, ist es nicht vorbei. Wir sehen hier nein selten spannendes Fußballspiel!



21:45 Uhr 3:2! Was ist hier los? Mbappe mit einem schnellen Konter und es steht 3:2!

