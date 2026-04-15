Champions League heute: Real-Legende Toni Kroos zum Rückspiel FC Bayern – Real Madrid

Am Mittwochabend um 21 Uhr steigt das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid. Ex-DFB-Star Toni Kroos, der mit beiden Klubs bereits die Königsklasse gewonnen hat, sieht für die „Königlichen“ klare Ansatzpunkte, um den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen.

Kroos lobt Reals Plan – und Bayerns Antwort auf den Flügeln

Im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos (35) aufnimmt, hat der Weltmeister von 2014 die Partie vom vergangenen Dienstag ausführlich eingeordnet. Nach seiner Analyse seien „beide Taktiken ein Stück weit aufgegangen“. Real habe „vor allem auch viel das Zentrum geschlossen, was dann natürlich bedingt, dass du eher dann mal einen Ball auf außen zulässt.“ Genau dort habe Bayern jedoch seinen entscheidenden Vorteil gehabt.

Für Kroos war vor allem Michael Olise (24) der Spieler, der das Spiel auf linksrelevanter Seite immer wieder aufbrach. Der Franzose traf dort auf die noch unerfahrenen Real-Profis Arda Güler (21) und Álvaro Carreras (23), die ihn mehrfach nicht in den Griff bekamen. Olise bereitete zudem das zwischenzeitliche 2:0 für die Münchner vor. Kroos brachte es auf den Punkt: „Und da haben sie (die Bayern, d. Red.) dann einfach dieses Pfund Olise gehabt. (…) Das war offensichtlich, dass es da ein Mismatch gab von Minute eins bis Minute 90“.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão 12 Trent Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

„Olise da einigermaßen gebändigt bekommen“

Der frühere Mittelfeldstratege zieht daraus eine klare Konsequenz für das Rückspiel. „Ich glaube, dass man da aus Real-Sicht irgendwie schauen muss, dass man Olise da einigermaßen gebändigt bekommt“, sagte Kroos und schlug vor, den Offensivmann im Idealfall zu doppeln. Gleichzeitig stellte er fest, dass Bayern immer wieder genau diese Lösung über den Flügel gefunden habe und Olise im Eins-gegen-eins an diesem Abend schlicht nicht zu verteidigen gewesen sei.

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Ob Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) bis Mittwochabend noch das passende Gegengift gegen Michael Olise findet oder Bayern im eigenen Stadion zum vierzehnten Mal ins Halbfinale der Champions League einzieht, entscheidet sich am Mittwochabend in München.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

17:16 Uhr Anpfiff Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)



17:15 Uhr Stimmen der Trainer Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)



15:25 Uhr Alle fit! Bis auf Lennart Karl fehlt kein wichtiger Bayern-Spieler. Bauchschmerzen machen nur die Gelb-Gesperrten fürs Halbfinale, wenn es heute zur Gelben Karte kommt.

