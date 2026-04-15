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Champions League heute: Real-Legende Toni Kroos zum Rückspiel FC Bayern – Real Madrid

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Am Mittwochabend um 21 Uhr steigt das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid. Ex-DFB-Star Toni Kroos, der mit beiden Klubs bereits die Königsklasse gewonnen hat, sieht für die „Königlichen“ klare Ansatzpunkte, um den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu drehen.

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Michael Olise vom FC Bayern München bejubelt seinen Treffer zum 3:0 im Bundesliga-Gastspiel beim FC St. Pauli. Im Millerntor-Stadion in Hamburg setzten sich die Münchner am 11. April 2026 deutlich durch. Stuart Franklin / Getty Images
Michael Olise vom FC Bayern München bejubelt seinen Treffer zum 3:0 im Bundesliga-Gastspiel beim FC St. Pauli. Im Millerntor-Stadion in Hamburg setzten sich die Münchner am 11. April 2026 deutlich durch. Stuart Franklin / Getty Images

Kroos lobt Reals Plan – und Bayerns Antwort auf den Flügeln

Im Podcast „Einfach mal Luppen“, den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix Kroos (35) aufnimmt, hat der Weltmeister von 2014 die Partie vom vergangenen Dienstag ausführlich eingeordnet. Nach seiner Analyse seien „beide Taktiken ein Stück weit aufgegangen“. Real habe „vor allem auch viel das Zentrum geschlossen, was dann natürlich bedingt, dass du eher dann mal einen Ball auf außen zulässt.“ Genau dort habe Bayern jedoch seinen entscheidenden Vorteil gehabt.

Für Kroos war vor allem Michael Olise (24) der Spieler, der das Spiel auf linksrelevanter Seite immer wieder aufbrach. Der Franzose traf dort auf die noch unerfahrenen Real-Profis Arda Güler (21) und Álvaro Carreras (23), die ihn mehrfach nicht in den Griff bekamen. Olise bereitete zudem das zwischenzeitliche 2:0 für die Münchner vor. Kroos brachte es auf den Punkt: „Und da haben sie (die Bayern, d. Red.) dann einfach dieses Pfund Olise gehabt. (…) Das war offensichtlich, dass es da ein Mismatch gab von Minute eins bis Minute 90“.

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
- -
Sporting CP Lissabon
Vorschau: Doppelchance : FC Arsenal oder Unentschieden
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Real Madrid
Allianz Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
- : -
Real Madrid
S S N N U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Schiedsrichter: S. Vinčić
Vorschau: Doppelchance : Bayern München oder Unentschieden
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
12
Trent Alexander-Arnold
21
Brahim Díaz
15
Arda Güler
5
J. Bellingham
8
Federico Valverde
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

„Olise da einigermaßen gebändigt bekommen“

Der frühere Mittelfeldstratege zieht daraus eine klare Konsequenz für das Rückspiel. „Ich glaube, dass man da aus Real-Sicht irgendwie schauen muss, dass man Olise da einigermaßen gebändigt bekommt“, sagte Kroos und schlug vor, den Offensivmann im Idealfall zu doppeln. Gleichzeitig stellte er fest, dass Bayern immer wieder genau diese Lösung über den Flügel gefunden habe und Olise im Eins-gegen-eins an diesem Abend schlicht nicht zu verteidigen gewesen sei.

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Ob Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) bis Mittwochabend noch das passende Gegengift gegen Michael Olise findet oder Bayern im eigenen Stadion zum vierzehnten Mal ins Halbfinale der Champions League einzieht, entscheidet sich am Mittwochabend in München.

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

17:16 Uhr

Anpfiff

Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)

17:15 Uhr

Stimmen der Trainer

Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)

15:25 Uhr

Alle fit!

Bis auf Lennart Karl fehlt kein wichtiger Bayern-Spieler. Bauchschmerzen machen nur die Gelb-Gesperrten fürs Halbfinale, wenn es heute zur Gelben Karte kommt.

10:49 Uhr

Wer zeigt das Spiel im TV?

Heute am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Ausschnitte der Champions League Viertelfinal-Rückspiele.

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