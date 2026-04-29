Champions League Halbfinale heute – Nationalspieler Kai Havertz verpasst Halbfinal-Hinspiel in Madrid

Der FC Arsenal muss im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid auf den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Teammanager Mikel Arteta stellte vor dem Duell am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN klar: „Kai ist raus.“

Havertz fehlt auch im Abschlusstraining

Der deutsche Nationalstürmer hatte am Dienstag nicht mit der Mannschaft in London trainiert und stand damit schon vor dem Anpfiff nicht zur Verfügung. Am Samstag war der 26-Jährige beim 1:0-Sieg in der Premier League gegen Newcastle United in der 34. Minute mit sichtbaren Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt worden, zuvor hatte er den entscheidenden Treffer vorbereitet.

Wie lange Havertz ausfällt und ob dadurch sogar seine WM-Teilnahme in Gefahr gerät, ist derzeit offen. Arteta hatte am Wochenende noch von „kleineren Beschwerden“ gesprochen und ergänzt: „Ich weiß nicht, wie ernst es ist“, am Dienstag gab es vom Arsenal-Coach keine weiteren Informationen.

Arsenal kämpft um zwei Titel

Für die Londoner spitzt sich der Saisonendspurt weiter zu, denn in der Premier League liefert sich Arsenal mit Manchester City ein Herzschlagfinale. Gleichzeitig winkt in der Königsklasse dem Sieger der Ligaphase der ganz große Coup.

„Jetzt ist der Moment, ein Statement zu setzen und zu zeigen, wie gut wir sind und wie sehr wir es wollen. Die Chance liegt vor uns – jetzt müssen wir sie ergreifen“, sagte Arteta.

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Havertz hatte erst im Januar nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gefeiert, ehe ihn zuletzt erneut eine Muskelverletzung für mehrere Wochen ausbremste.