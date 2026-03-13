Champions League: Fünfter Startplatz in Reichweite für Deutschland?

Die Bundesliga kann nach starken Achtelfinal-Ergebnissen der Klubs den fünften Champions-League-Startplatz für 2026/27 ins Visier nehmen. Vor allem der FC Bayern erteilte mit dem 6:1-Auswärtserfolg bei Atalanta Bergamo ein deutliches Statement. Bayer 04 Leverkusen sicherte sich im Heimspiel gegen Arsenal ein 1:1 und wahrt so Chancen auf den Viertelfinal-Einzug. Gleichzeitig reduziert das Dortmunder Ausscheiden die Zahl deutscher Vertreter, macht aber die verbleibenden Erfolge umso wertvoller für den Verbandskoeffizienten.

Champions League: Bayerns Gala gegen Atalanta stärkt Chancen

Der FC Bayern München gewann das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Atalanta Bergamo mit 6:1 und setzte damit ein klares Zeichen in der K.o.-Phase. Das deutliche Ergebnis verbessert nicht nur die Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale, sondern wirkt sich auch positiv auf das Torverhältnis und damit indirekt auf die Wahrnehmung der Bundesliga im europäischen Vergleich aus. Bayern präsentierte sich in der Partie effizient vor dem Tor und dominierte den Spielverlauf; von der Säbener Straße kommen damit wichtige Impulse für die weitere Saisonplanung.

Leverkusen-Remis gegen Arsenal: Ein Punkt mit Wert für den Koeffizienten

Bayer 04 Leverkusen sicherte sich im Heimspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 und bleibt damit im Rennen um den Viertelfinal-Einzug. Das Remis in der BayArena war ein wichtiger Beitrag zur Punkteausbeute der Bundesliga in den europäischen Wettbewerben. Trotz des geteilten Punktes bleibt die Aufgabe im Rückspiel offen; gleichzeitig zählt jeder Punkt in der K.o.-Phase für die Gesamtnote des Verbandskoeffizienten.

Weitere deutsche Teilnehmer im Europapokal

Neben Bayern und Leverkusen halten weitere Bundesliga-Klubs internationale Aufgaben. Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der Europa League und trifft dort auf den FC Porto. Der Sport-Club Freiburg muss im Achtelfinale gegen KRC Genk bestehen. In der Conference League hat sich 1. FSV Mainz 05 ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert und trifft auf Sigma Olmütz. Das Dortmunder Ausscheiden reduziert die Zahl deutscher Teilnehmer, erhöht aber die Bedeutung der verbleibenden Auftritte.

Stand im Verbandskoeffizienten und Perspektive

Die spanische Liga hat die Bundesliga kurzfristig überholt, doch der Vorsprung bleibt knapp. Nach dem Stand vom 12.03.2026 führen die Verbandskoeffizienten wie folgt: England 22,513 (9/9 Teams noch im Wettbewerb), Spanien 18,031 (6/8), Deutschland 18,000 (5/7), Italien 17,357 (4/7) und Portugal 16,600 (3/5). Jeder weitere Sieg und jedes Weiterkommen deutscher Klubs in Königsklasse, Europa League und Conference League kann entscheidend zum Erhalt bzw. Ausbau des fünften Champions-League-Startplatzes beitragen.

Quelle: bundesliga.com