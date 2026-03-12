Champions League Frust: Presse zerlegt Manchester City und Pep Guardiola

Die Presse zerlegt Manchester City und Pep Guardiola nach dem 0:3 bei Real Madrid: Medien sprechen von einer regelrechten Demontage, Guardiola steht wegen seiner offensiven Ausrichtung in der Kritik. Federico Valverde erzielte einen Dreierpack und bestimmte den Spielverlauf, City kam kaum zu nennenswerten Großchancen. Zeitungen wie The Telegraph, The Guardian und The Sun bezeichneten die Leistung als „in Stücke gerissen“, „vernichtet“ und sahen „den Abgrund“ vor City. Der Klub muss im Rückspiel in Manchester (Dienstag, 21.00 Uhr/DAZN) für die Königsklasse noch eine deutliche Reaktion zeigen.

Presse: „in Stücke gerissen“ und „vernichtet“

Die britische Presse reagierte scharf auf die Vorstellung der Citizens. The Telegraph schrieb, Guardiola und sein Team seien förmlich „in Stücke gerissen“ worden. The Guardian urteilte, Manchester City sei völlig zu Recht „vernichtet“ worden und bezeichnete Guardiolas offensive Ausrichtung als Grund, warum er „als taktischer Neuling bloßgestellt“ worden sei. The Sun malte ein düsteres Bild und schrieb, City blicke „in den Abgrund“ vor dem Rückspiel.

Valderde-Dreierpack bestimmt Spielverlauf

Federico Valverde erzielte einen Hattrick und entschied die Partie früh. Real traf dreimal — das 0:3 spiegelte den deutlichen Unterschied an diesem Abend wider; City verteidigte zu passiv und verlor viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Ballbesitz und Umschaltmomente lagen oft auf Seiten Reals, sodass Manchester kaum zur Entfaltung kam und nur wenige Großchancen verzeichnete.

Guardiola bleibt vorsichtig optimistisch – Donnarumma verhindert Schlimmeres

Guardiola wirkte sichtlich mitgenommen, schlich mit gesenktem Kopf in die Kabine, gab aber nicht auf: „Es ist, wie es ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir besser waren als das Ergebnis. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu erholen“, sagte der Spanier. Gleichzeitig gab es einen Lichtblick: Gianluigi Donnarumma hielt in der 58. Minute einen Elfmeter von Vinicius Junior und verhinderte so ein noch höheres Ergebnis.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ausblick: Rückspiel in Manchester entscheidet über Weiterkommen

Manchester City droht in der Champions League zum dritten Mal in Serie an Real Madrid zu scheitern, die Ausgangslage vor dem Rückspiel ist kritisch. Bernardo Silva sagte bei TNT Sports: „Jetzt sieht es wirklich düster aus.“ Trotz der presseseitigen Kritik bleibt die sportliche Chance bestehen — am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bietet das Rückspiel die letzte Möglichkeit für City, das Blatt noch zu wenden.