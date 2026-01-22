Champions League: Frankfurt in der Königsklasse ausgeschieden

Eintracht Frankfurt hat in einem dramatischen Spiel als erster deutscher Teilnehmer die Champions League verlassen. Die Mannschaft musste sich Qarabag Agdam mit 2:3 geschlagen geben und hat damit die Chance auf ein Weiterkommen in der Gruppenphase verspielt. Trotz eines zwischenzeitlichen Führungswechsels konnten die Frankfurter ihre defensive Unsicherheit nicht ablegen. Ein bitteres Ende für das Team unter dem Interimstrainer-Duo Dennis Schmitt und Alex Meier.

Defensive Schwächen kosten Eintracht Frankfurt das Weiterkommen

Die Eintracht startete unglücklich in das Spiel gegen Qarabag Agdam. Bereits in der vierten Minute musste die Abwehr den ersten Schock hinnehmen, als Camilo Durán nach einem Abpraller zum 1:0 für die Gastgeber traf. Trotz einer schnellen Reaktion und dem Ausgleich durch Can Uzun in der zehnten Minute, blieben die Defensivprobleme der Frankfurter nicht unbemerkt. Ansgar Knauff äußerte nach dem Spiel, dass die Mannschaft lernen müsse, solche Spiele nach Hause zu bringen.

Wilde Schlussphase führt zur Niederlage

In der zweiten Halbzeit schien es zunächst besser für die Eintracht zu laufen, als Farès Chaibi in der 78. Minute per Foulelfmeter die Führung erzielte. Doch die Freude währte nur kurz: Durán glich fast im direkten Gegenzug aus und Bahlul Mustafazada besiegelte in der Nachspielzeit das vorzeitige Aus der Frankfurter in der Königsklasse. Diese Rückschläge waren für das Team umso ärgerlicher, da ein Sieg nötig gewesen wäre, um im abschließenden Heimspiel gegen Tottenham Hotspur noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

Neues Trainerteam unter Druck

Das Spiel war das erste unter dem Interimstrainer-Duo Dennis Schmitt und Alex Meier, doch die Probleme in der Defensive blieben unverändert. Schmitt, der vor dem Spiel einen fokussierten Eindruck hinterließ, steht nun vor einer großen Herausforderung. Die Personalnot im Angriff, bedingt durch zahlreiche Verletzungen und die Nichtmeldung der Winter-Zugänge für den Europapokal, machte sich ebenfalls bemerkbar. Uzun wurde statt eines klassischen Mittelstürmers aufgestellt, was den Offensivspiel der Eintracht beeinträchtigte.

Schock für die Fans und das Team

Die Unterstützung der eigenen Fans fehlte, da diese aufgrund von Fehlverhalten bei vorherigen Auswärtsspielen in der Champions League nicht nach Baku reisen durften. Der Spielverlauf stellte die Mannschaft vor enorme Herausforderungen, und die frühen Gegentore setzten dem Team zu. Die Eintracht muss nun in der Bundesliga zeigen, dass sie aus dieser bitteren Erfahrung lernen kann, um die Saison erfolgreich zu gestalten.