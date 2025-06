Champions League Finale Aufstellungen & Sportwetten ** Inter Mailand Außenseiter gegen Paris Saint-Germain

PSG vs. Inter Mailand: Wer holt sich den Henkelpott?

Wenn Paris Saint-Germain am Samstagabend in der Münchner Allianz Arena auf Inter Mailand im Champions League Finale trifft, geht es nicht nur um Europas höchste Vereinsauszeichnung. Es ist das Duell zweier gegensätzlicher Spielphilosophien – auf der einen Seite die kreative Pariser Offensivkunst, auf der anderen die taktische Disziplin und emotionale Wucht der Italiener. Erstmals treffen diese beiden Teams in einem Pflichtspiel aufeinander – mit offenem Ausgang.

Mögliche Aufstellungen des UEFA Champions League Finale

Voraussichtliche PSG-Aufstellung: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves – Dembélé, Kvaratshkelia, Doué

Voraussichtliche PSG-Aufstellung: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martínez, Thuram

Leichter Favorit: PSG will Geschichte schreiben

Paris Saint-Germain geht laut den Quoten von Sportwettenanbieter bwin mit leichten Vorteilen ins Champions-League-Finale. Für einen Sieg nach 90 Minuten liegt die Quote bei 2,20 – ein Indiz für das gewachsene Vertrauen in das Team von Luis Enrique. Der französische Meister und Pokalsieger scheint diesmal als Kollektiv stärker denn je – trotz Einzelkönnern wie Dembélé oder Barcola. Der erste CL-Titel der Vereinsgeschichte ist in greifbarer Nähe, wofür bwin eine Titelquote von 1,60 notiert.

Inter mit späten Rückschlägen – jetzt zählt nur Europa

Noch vor wenigen Wochen schien Inter Mailand auf Triple-Kurs. Doch das Aus im Pokal gegen den AC Mailand und der Verlust der Tabellenführung an Neapel warfen die Mannschaft zurück. Nun soll zumindest der Triumph in der Königsklasse die Saison veredeln. Mit einer Titelquote von 2,25 und 3,40 für einen Sieg nach regulärer Spielzeit sehen die Buchmacher die Inzaghi-Elf als Underdog – aber keineswegs chancenlos. Auch, weil Spieler wie Lautaro Martínez oder der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck in Topform sind.

Dembélé und Martínez im Fokus – knallt’s oder nicht?

Das Finale könnte taktisch geprägt sein – zumindest, wenn man die klassische DNA italienischer Teams heranzieht. Doch 13 Tore in Inters Halbfinal-Duellen mit Barcelona zeigen: Auch die Lombarden können anders. Dennoch rechnen die Buchmacher eher mit einem engen Match. Die Quote für über 3,5 Tore liegt bei 3,20. Wahrscheinlichste Torschützen laut bwin: Ousmane Dembélé (2,70) auf Seiten PSGs, Lautaro Martínez (3,20) bei Inter. Marcus Thuram (3,60) und Marko Arnautović (4,00) folgen knapp dahinter.