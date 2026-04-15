Champions League: Feuerwerk in der Nacht stört Real Madrid vor Bayern-Duell

Feuerwerk vor dem Hotel: Real Madrid vor Bayern-Spiel um den Schlaf gebracht

Vor dem brisanten Rückspiel in München ist Real Madrid in der Nacht vor der Partie offenbar aus dem Rhythmus gebracht worden. Vor dem Teamhotel der Spanier wurde ein Feuerwerk gezündet – just in der Nacht vor dem Duell mit dem FC Bayern.

Die Königlichen waren nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel bereits mit einer Hypothek nach München gereist. Nun kam vor dem Anpfiff am Mittwochabend womöglich ein weiterer Störfaktor hinzu.

Raketen vor dem Leonardo Royal Hotel

Wie Videoaufnahmen des spanischen Senders El Chiringuito zeigen, wurden zahlreiche Raketen vor dem Leonardo Royal Hotel in den Himmel geschossen und explodierten dort lautstark und bunt. Laut spanischen Medienberichten reagierte der Sicherheitsdienst von Real Madrid umgehend auf den Vorfall.

Ob Bayern-Anhänger hinter der Aktion stecken, ist nicht geklärt. Ebenfalls offen bleibt, ob die Real-Profis durch den Lärm tatsächlich aus dem Schlaf gerissen wurden. Das Hotel liegt nahe dem Münchener Olympiapark und damit eigentlich etwas abseits des großen Stadttrubels. Das Hilton Hotel Munich Park wird derzeit saniert und fiel als Hotel aus.

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Kein Einzelfall im Europapokal

Ganz neu ist diese Form der nächtlichen Unruhe im internationalen Fußball allerdings nicht. Bereits vor drei Jahren erlebte Real Madrid bei einem Auswärtsspiel in Liverpool eine ähnliche Situation, als englische Fans Feuerwerk zündeten.

Auch der FC Bayern kennt solche Szenen aus eigener Erfahrung: Im Januar 2025 wurden die Münchner selbst von nächtlichen Störaktionen getroffen, als sich Feyenoord-Anhänger vor dem Teamhotel versammelten und Böller zündeten. Am Tag darauf folgte für die Mannschaft von Vincent Kompany auf dem Platz ein böses Erwachen, denn die Bayern verloren in den Niederlanden mit 0:3.