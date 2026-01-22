Champions League: FC Bayern hat schon über 50 Mio. Euro verdient

Der FC Bayern München hat in der UEFA Champions League bereits über 50 Millionen Euro an Prämien verdient. Mit dem Einzug ins Achtelfinale nach dem 2:0-Sieg gegen Royale Union Saint-Gilloise sichert sich der Rekordmeister nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel. Die Einnahmen aus der Königsklasse könnten am Saisonende erneut über 100 Millionen Euro betragen.

FC Bayern erzielt beachtliche Prämien

Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der Gruppenphase profitieren die Bayern von einer Reihe finanzieller Anreize. Allein das Startgeld aus dem Prämientopf der UEFA beträgt 18,62 Millionen Euro. Zudem erhalten die Münchener für sechs Siege in der Gruppenphase insgesamt 12,6 Millionen Euro. Ein weiterer Erfolg gegen PSV Eindhoven könnte zusätzliche 2,1 Millionen Euro einbringen und für den sicheren Einzug ins Achtelfinale werden weitere 11 Millionen Euro fällig.

Kategorie Beschreibung Einnahmen (in Mio. €) Startgeld Fixe Teilnahmeprämie der UEFA 18,62 Gruppenphase – Siege 6 Siege à 2,1 Mio. € 12,60 Möglicher weiterer Gruppensieg Sieg am letzten Spieltag (PSV Eindhoven) 2,10 Achtelfinale Prämie für den direkten Achtelfinaleinzug 11,00 Bonus Top-8 Gesamtwertung Platz unter den besten acht Teams 2,00 Platzierungsprämie Gruppe Rang zwei in der Abschlusstabelle 9,63 Zwischensumme sportliche Prämien bereits sicher + realistisch erreichbar 55,95

Zusätzliche Einnahmen und Wertprämien

Neben den direkten Prämien aus der UEFA zählen auch Einnahmen aus Ticketverkäufen und der Wertprämie in den zweistelligen Millionenbereich. Für die bisherigen fünf garantierten Heimspiele in der Champions League dürften die Zuschauerzahlen eine erhebliche Einnahmequelle darstellen. Insgesamt könnten die Champions-League-Einnahmen am Ende der Saison die Marke von 100 Millionen Euro überschreiten.

Prämienstruktur der UEFA

Die UEFA schüttet in der laufenden Champions-League-Saison insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro an die teilnehmenden Klubs aus. Je weiter die Teams im K.-o.-System vorankommen, desto höher steigen die Prämien. Für das Erreichen des Viertelfinales sind 12,5 Millionen Euro vorgesehen, während das Halbfinale mit 15 Millionen Euro honoriert wird. Der Sieger des Finales erhält 25 Millionen Euro, der unterlegene Finalist 18,5 Millionen Euro.

Einfluss der Gruppenplatzierung auf die Prämien

Die Platzierung in der Gruppenphase hat ebenfalls finanzielle Auswirkungen. Sollten die Bayern am Ende der Gruppenphase den zweiten Platz belegen, wären 9,625 Millionen Euro fällig. Diese Prämienstruktur zeigt, wie wichtig jeder Punkt in der Champions League für den finanziellen Erfolg der Klubs ist.

Quelle: t-online