Champions League Ergebnisse: Galatasaray schlägt Juve deutlich – mit Leroy Sané!

Galatasaray Istanbul hat im Hinspiel der Champions-League-Play-offs Juventus Turin mit 5:2 (1:2) im Rams Park vorentscheidend geschlagen. Nach einem frühen Rückstand drehten die Gastgeber die Partie eindrucksvoll und gehen mit klarem Vorteil ins Rückspiel. Die Tore für Galatasaray erzielten Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sánchez und Sacha Boey; Teun Koopmeiners hatte Juve mit einem Doppelpack vor der Halbzeit in Führung gebracht. Leroy Sané kam erst spät von der Bank, Ilkay Gündogan blieb ohne Einsatz.

Spielverlauf: Tore und Wendepunkte

Galatasaray geriet früh in Rückstand, nachdem Gabriel Sara die Gastgeber zunächst in Führung gebracht hatte (15.). Juventus reagierte prompt: Teun Koopmeiners drehte das Spiel mit einem Doppelpack noch vor der Pause (16./32.) und sorgte für das 1:2-Halbzeitresultat. Nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielverlauf, Noa Lang glich bereits in der 49. Minute aus, ehe Davinson Sánchez (60.) und ein zweiter Treffer von Lang (75.) die Partie kipp­ten. Sacha Boey besorgte mit dem 5:2 in der 86. Minute den deutlichen Endstand.

Entscheidung nach Gelb-Roter Karte

Der Ausschlag zum deutlichen Sieg fiel nach der Gelb-Roten Karte gegen Juan Cabal, der erst zur Halbzeit eingewechselt worden war und in der 67. Minute vom Unparteiischen des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl fiel Juve sichtlich zurück, wodurch Galatasaray die Räume besser nutzen und die Partie kontrollieren konnte. Die Gelb-Rote Karte wurde zum zentralen Wendepunkt im Spielverlauf und machte den Weg für die weiteren Treffer frei.

Aufstellungen und Einwechslungen

Galatasaray setzte im Angriffschwerpunkt unter anderem auf Gabriel Sara und Noa Lang, während Leroy Sané erst in der 70. Minute als Joker eingewechselt wurde. Ilkay Gündogan, der ehemals als DFB-Kapitän auflief, blieb ohne Einsatzzeit. Bei Juventus stach Teun Koopmeiners als Doppeltorschütze hervor, doch die Mannschaft konnte den frühen Vorteil nicht verteidigen; die taktischen Wechsel und die persönliche Disziplin (Gelb-Rot) beeinflussten das Kollektiv.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ausblick: Rückspiel in Turin und mögliche Gegner

Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in Turin, wo Juventus versuchen wird, den Rückstand aufzuholen. Zwei Tage später wird das Achtelfinale ausgelost; auf den Sieger dieses Duells wartet dann entweder der englische Meister FC Liverpool oder Tottenham Hotspur. Galatasaray reist mit einem deutlichen Polster, doch in der K.-o.-Phase bleibt ein Auswärtsspiel in Turin eine anspruchsvolle Herausforderung.