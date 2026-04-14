Champions League Ergebnisse: Flick & Wirtz scheitern – PSG wartet auf die Bayern

Für Hansi Flick und Florian Wirtz ist der Traum vom Henkelpott geplatzt. Barcelona verpasste gegen Atlético Madrid die ersehnte Remontada, Liverpool scheiterte trotz Heimspiel in Anfield an Paris Saint-Germain. PSG steht damit als möglicher Halbfinal-Gegner des FC Bayern fest.

Barcelona startet stark, Atlético hält stand

Jungstar Lamine Yamal brachte die Katalanen in der 4. Minute nach einem Fehler von Clement Lenglet mit viel Übersicht in Führung. Ferran Torres stellte in der 23. Minute in einer furiosen Anfangsphase den Hinspielstand wieder her. Barcelona drängte weiter, ließ aber mehrere Großchancen liegen, ehe Ademola Lookman in der 31. Minute nach einem Konter für etwas Ruhe auf Seiten Atléticos sorgte.

Champions League FC Liverpool 1.88 xG 1.17 0 2 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Atlético Madrid 1.64 xG 2.11 1 2 FC Barcelona

„Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel“, hatte Flick vor dem Rückspiel nach der bitteren 0:2-Niederlage im heimischen Camp Nou gesagt. Über weite Strecken lieferte seine Mannschaft genau das. Doch beim vermeintlichen 3:1 durch Torres stand der Angreifer in der 55. Minute im Abseits, und Eric García sah in der 79. Minute nach einer Notbremse gegen Alexander Sörloth nach Videobeweis Rot.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Atlético Madrid N N N S N 1 : 2 1.64 xG 2.11 Endergebnis FC Barcelona S S S N S Ademola Lookman 31' Lamine Yamal 4' Ferran Torres 24' Tore 4' Tor Lamine Yamal Assist: Ferran Torres) 24' Tor Ferran Torres Assist: Dani Olmo) Tor Ademola Lookman Assist : Marcos Llorente) 31' 1 J. Musso 3 M. Ruggeri 15 C. Lenglet 24 Robin Le Normand 16 Nahuel Molina 22 Ademola Lookman 6 Koke 14 Marcos Llorente 20 G. Simeone 19 Julián Álvarez 7 Antoine Griezmann 13 Joan García 2 João Cancelo 18 Gerard Martín 24 Eric García 23 Jules Koundé 8 Pedri 6 Gavi 16 Fermín 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 7 Ferran Torres

Flick verpasste damit in seiner ersten Barca-Saison im Vorjahr erneut das Halbfinale, der zweite nationale Meistertitel bleibt für den früheren Bundestrainer wohl nur ein Trostpreis. Atlético zog nach neun Jahren wieder in die Runde der letzten vier ein und trifft dort auf den FC Arsenal oder Sporting Lissabon.

Dembélé beendet Liverpools Hoffnungen

Auch Liverpool musste den nächsten Rückschlag hinnehmen: Ousmane Dembélé zerstörte mit seinen Treffern in der 73. Minute und in der 90.+1 den Glauben an ein „Wunder von Anfield“. Für den englischen Titelverteidiger war es zugleich das Aus in einer verkorksten Saison und die letzte verbliebene Titelchance.

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Der Druck auf den angezählten Coach Arne Slot wächst damit weiter, auch wenn der Traditionsklub als Fünfter der Premier League immerhin die erneute Qualifikation für die Champions League im Blick hat. Schon in der vergangenen Spielzeit war der LFC im Achtelfinale an PSG gescheitert.

Vor dem Rückspiel setzte Liverpool vor allem auf die Magie der legendären Anfield Road. „Champions-League-Nächte sind immer besonders, besonders in unserem Stadion“, hatte Wirtz gesagt. Auf dem Platz hatten allerdings die Pariser von Luis Enrique das bessere Gespür für die entscheidenden Momente und die klareren Chancen, vor allem durch Dembélé in der 17. Minute.

Nach der Pause erhöhte Liverpool den Druck und drängte PSG zunehmend zurück. Die Franzosen konnten sich nur noch selten befreien, doch Schiedsrichter Maurizio Mariani nahm nach VAR-Prüfung einen Foulelfmeter für die Gastgeber in der 66. Minute zurück. Bei einem der wenigen Konter machte Dembélé schließlich alles klar.

PSG trifft im Halbfinale am 28.4. und 6.5. auf den Sieger des Gigantenduells zwischen Bayern München und Real Madrid, dessen Hinspiel 2:1 endete.