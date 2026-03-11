Champions League Ergebnisse: FC Liverpool enttäuscht – auch Nationalspieler Wirtz

Im Achtelfinal-Hinspiel in Istanbul unterlag Liverpool überraschend 0:1 gegen Galatasaray, das frühe Tor von Mario Lemina (7.) entschied die Partie. Florian Wirtz, einer der Neuzugänge und deutscher Nationalspieler, vergab eine riesige Großchance aus kurzer Distanz und setzte eine weitere Gelegenheit an den Torhüter. Trotz der Enttäuschung betonte Wirtz, dass „es noch nicht vorbei“ sei und Liverpool im Rückspiel an der Anfield Road zurückschlagen wolle.

Spielverlauf und Entscheidung

Galatasaray ging früh in Führung: Mario Lemina traf bereits in der 7. Minute nach einer Ecke und nutzte damit eine Lücke bei den Standards der Reds. Die Schwäche bei Ecken ist ein wiederkehrendes Problem; es war das zehnte Gegentor nach einer Ecke, das Liverpool in dieser Saison zugelassen hat. Liverpool bemühte sich, Ballbesitz und Struktur ins Spiel zu bringen, kam in der Folge aber selten kontrolliert ins letzte Drittel und wirkte in der Chancenverwertung nicht kaltschnäuzig genug. Gala agierte effektiv und behandelte jede Gelegenheit, so wie Trainer Okan Buruk später betonte, „als wäre es die letzte ihres Lebens“. Leroy Sané saß bei Galatasaray auf der Bank, während seine Mannschaft die sich bietenden Gelegenheiten nutzte.

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale | | - 18:45 Galatasaray Istanbul S N N S S 1 : 0 1.46 xG 1.27 Endergebnis FC Liverpool N S S S N Mario Lemina 7' Tore Tor Mario Lemina Assist : Victor Osimhen) 7' 1 Uğurcan Çakır 4 I. Jakobs 42 Abdülkerim Bardakcı 6 Davinson Sánchez 90 W. Singo 99 Mario Lemina 34 Lucas Torreira 77 N. Lang 8 Gabriel Sara 53 Barış Alper Yılmaz 45 Victor Osimhen 25 Giorgi Mamardashvili 6 Miloš Kerkez 4 V. van Dijk 5 Ibrahima Konaté 2 J. Gomez 10 Alexis Mac Allister 38 R. Gravenberch 7 Florian Wirtz 8 D. Szoboszlai 11 Mohamed Salah 22 Hugo Ekitike

Wirtz im Fokus: Großchance und Kritik

Florian Wirtz stand nach dem 0:1 im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der 22-jährige Nationalspieler beschrieb sein Spiel selbst als „ein sehr enttäuschendes Spiel und Ergebnis“ und räumte seine Fehlleistungen ein. Bei einer Großchance vergab er vor dem verwaisten Tor aus kurzer Distanz, eine weitere Möglichkeit klatschte nur gegen die Fäuste des Torhüters. Teammanager Arne Slot kritisierte die Szene unmissverständlich: „Den hätte er machen müssen.“ Medien wie die BBC bezeichneten den Auftritt Wirtz‘ als „enttäuschend“, der Telegraph nannte ihn „irrelevant“.

Medienreaktionen, Trainerstimmen und Ausblick aufs Rückspiel

Die internationale Presse zeigte sich harsch: Das Liverpool Echo schrieb, der Weg dieser Mannschaft führe „nirgendwo hin“, und auch die Times monierte, der Elan der Meister-Saison sei verflogen. Das Echo warnte zudem, ein Weiterkommen im Rückspiel würde nur die eklatanten Probleme übertünchen und nannte bereits einen notwendigen großen Kaderumbau im Sommer. Slot wies die Kritik zurück, blieb aber selbstkritisch: Seine Offensive habe in dieser Saison Probleme, den Ball ins letzte Drittel zu bringen und dort abzuschließen. Er betonte zugleich die Hoffnung auf die zweite Halbzeit der „Duells“ an der Anfield Road: „Es ist Halbzeit, und sie sind 1:0 vorne.“ Gala-Coach Okan Buruk räumte ein, dass Liverpool weiterhin als Favorit gilt, betonte aber den Glauben seiner Mannschaft, jeden Gegner schlagen zu können.