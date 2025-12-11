Leverkusen vs. Newcastle 2:2 – Flekken verhindert Niederlage: Update

Bayer Leverkusen musste sich in der Champions League gegen Newcastle United mit einem 2:2 begnügen, nachdem Mark Flekken einen folgenschweren Fehler vor dem Elfmeter eingeräumt hatte. Der Torhüter machte Nick Woltemade in einer kritischen Situation den Ball streitig, was zur Ausgleichsaktion der Magpies führte. Trotz des Geschenks aus der zweiten Halbzeit zeigten die Leverkusener starken Charakter, indem sie den Rückstand noch zum gerechten Unentschieden umwandelten.

Flekken räumt klaren Fehler ein

Mark Flekken äußerte sich selbstkritisch nach dem Spiel und übernahm die Verantwortung für den berechtigten Elfmeter, den Anthony Gordon zur Führung für Newcastle verwandeln konnte. “Was soll ich noch sagen? Klarer Elfmeter, klarer Fehler, der geht auf meine Kappe”, erklärte der 32-jährige Torwart. Wann immer ein Keeper einen Fehler macht, hat er im Regelfall die unliebsame Aufgabe, sich dafür zu rechtfertigen.

Woltemades cleveres Verhalten bestraft

Flekken schilderte die entscheidende Szene und gab zu: “Ich habe am Anfang, wo er Druck ausgeübt hat, den Moment verpasst, den Ball lang zu spielen.” Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade setzte Dampf und profitierte anschließend von Flekkens Unachtsamkeit, als dieser ihn von den Beinen holte. “Er stellt clever den Fuß raus”, so Flekken weiter, der dadurch die Magpies wieder ins Spiel brachte.

Leverkusens Kampfgeist zahlt sich aus

Obwohl die Werkself zunächst mit 1:0 in Führung lag, reagierten die Spieler stark auf den Rückschlag. Alejandro Grimaldo rettete in der 88. Minute den Punkt für Leverkusen und bewies damit, dass die Mannschaft auch in schwierigen Phasen zusammenhält. Flekken zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: “Ich bin einfach sehr froh, dass die Jungs vor mir so einen Charakter gezeigt haben und noch ein 2:2 rausgeholt haben.”

Fokus auf die kommenden Herausforderungen

Mark Flekken blickt bereits voraus auf die nächsten Aufgaben der Champions-League-Runde, wo Bayer auf Olympiakos Piräus und den FC Villarreal trifft. “Wir wollen auf die sechs Punkte gehen und in die nächste Runde ziehen”, betonte er. Doch zuvor wartet am Samstag (18.30 Uhr/Sky) das Derby gegen den 1. FC Köln auf die Leverkusener. Flekken freut sich auf diese Premiere und möchte sich von den erfahreneren Teamkollegen einen Eindruck verschaffen.